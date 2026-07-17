Gardells Cevian flaggar upp i Essity: "Stor värdepotential"

Det motsvarar cirka 3,2 procent av rösterna och Cevian är därmed bolagets nästa största ägare sett till kapital.

Gardell hyllar Essity

Sett till rösterna seglar Cevian upp som fjärde största ägare och riskkapitalbolaget Cevian förklarar att avsikten är att tacka ja till inbjudan att ingå i Essitys valberedning.

”Cevian har följt Essity i över 30 år. Jag har själv suttit i SCA:s styrelse och Essity/SCA har varit på Cevians radar i decennier. Vi ser stor värdepotential i Essity och stödjer bolagets strategi, inklusive den pågående översynen av pappersverksamheten. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Essitys styrelse, ledning och ägare. Ordförande Jan Gurander och vd Ulrika Kolsrud har vårt fulla förtroende”, säger Christer Gardell i en kommentar.

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