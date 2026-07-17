Dagens PS
JUST NU:

Dags igen. Nu krisar ännu ett flygbolag

Dagensps.se
Börs & Finans

Gardells Cevian flaggar upp i Essity: "Stor värdepotential"

Gardell
Finanstoppen Christer Gardells Cevian är nu näst största ägare i hygienbolaget Essity. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Finansmannen Christer Gardells Cevian Capital är nu Essitys näst största ägare, enligt ett pressmeddelande.

Under morgonen berättar aktivistfonden Cevian, där Christer Gardell är medgrundare, att ägandet i hygienbolaget Essity (börskurs) nu uppgår till 5,6 procent.

Det motsvarar cirka 3,2 procent av rösterna och Cevian är därmed bolagets nästa största ägare sett till kapital.

Gardell hyllar Essity

Sett till rösterna seglar Cevian upp som fjärde största ägare och riskkapitalbolaget Cevian förklarar att avsikten är att tacka ja till inbjudan att ingå i Essitys valberedning.

”Cevian har följt Essity i över 30 år. Jag har själv suttit i SCA:s styrelse och Essity/SCA har varit på Cevians radar i decennier. Vi ser stor värdepotential i Essity och stödjer bolagets strategi, inklusive den pågående översynen av pappersverksamheten. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Essitys styrelse, ledning och ägare. Ordförande Jan Gurander och vd Ulrika Kolsrud har vårt fulla förtroende”, säger Christer Gardell i en kommentar.

Läs också: Christer Gardells hårda dom när paniken sprider sig: ”Övervärderade” DagensPS

Se klippet: Essity kan bli comebackvinnare när AI-hajpen svajar DagensPS

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Mest lästa i kategorin