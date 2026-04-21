Han är Apples kronprins – Tim Cook slutar som vd

Kan leda bolaget i minst tio år

John Ternus, i dag vice vd för Apples hårdvaruteknik, har utsetts till ny vd. Det är ingen överraskning. Han har pekats ut som den mest sannolika kandidaten, även om Apples tidigare operativa chef Jeff Williams sågs som mer trolig att ta över rollen. Men Williams avgick från sina ansvarsområden förra sommaren, berättar Fortune.

Ternus ses som ”en visionär” av Tim Cook. Han har jobbat på Apple i 25 år och beskrivs som rätt person att leda företaget.

I och med sin förhållandevis unga ålder är bedömningen att han kan komma att leda techbjässen i minst ett decennium.

Han var en fena i simbassängen

Han har, berättar Fortune, kandidatexamen i ingenjörsvetenskap med huvudämne i maskinteknik från universitetet i Pennsylvania. Under sin tid på universitet utmärkte han sig även som framgångsrik simmare och tog hem flera troféer från den tiden.

Hans främsta uppdrag nu, skriver CNBC, blir att leda Apple ”djupare in i artificiell intelligens”. Apple har en del att ta igen då företaget hamnat på efterkälken i AI-utvecklingen jämfört med flera andra Big Tech-företag.

Förvånad över Cooks vd-sorti

Tim Cook kom till Apple för 28 år sedan. Trots det menar att Dan Ives, analytiker på Wedbush Securities, att det är lite av en skräll att han avgår nu.

”Uppfattningen är att han kanske skulle stanna kvar i ytterligare ett år”, säger Ives till CNBC:s ”Fast Money”.

John Ternus kallas för ”Tim Jr” av en mångårig Appletopp, som uttalar sig anonymt för Bloomberg. Han påminner inte, som Tim Cook gjort, om Steve Jobs.

”Han är inte ett marknadsföringsess. Men han är en produktkille som också är politiskt kunnig”, säger den erfarne Applechefen till nyhetsbyrån.

”John är en djupgående samarbetspartner. Att ha en fantastisk produktledare vid rodret just nu är en bra framtidsindikator för Apple”, säger Chris Deaver, en tidigare anställd på Apple som jobbat med Ternus, till The Wall Street Journal.

