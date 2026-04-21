Tunga utmaningar väntar Apples nya vd

Spekulationerna har förekommit en längre tid, på måndagskvällen blev det verklighet. Efter 15 år som vd väljer nu 65-årige Tim Cook att kliva av vd-rollen, han som i sin tur tog över från Steve Jobs efter medgrundarens död 2011.

Ersättaren blir nu en veteran inom företaget men som är relativt anonym utanför Apple. Han är nu den blott åttonde vd:n sedan bolaget grundades för 50 år sedan.

Framgångsrik simmare

Efter studier vid prestigefulla University of Pennsylvania, där han även var en framgångsrik simmare, kom John Ternus till Apple 2001 där han anslöt till företagets designavdelning. Vid sidan av Tim Cook har han under senare år varit den som presenterat Apples olika produktsatsningar som nya versioner av Macbook Pro och Ipad.

Detta har skett samtidigt som Apple vuxit sig till världens tredje största bolag utifrån börsvärde. Företaget redovisade intäkter på svindlande 143 miljarder dollar det senaste kvartalet.

Bakom siffrorna finns dock utmaningar som nu blir John Ternus uppgift att ta sig an när han tar över i höst.

Bolaget som revolutionerade teknikvärlden med sin Iphone har visserligen haft en rad framgångsrika innovationer under senare år som sin klocka, Apple Watch och trådlösa hörlurar (Airpods). John Ternus har själv legat bakom den budgetvariant av laptop, Macbook Neo, som lanserades i våras och blivit en framgång.

Kraftiga förseningar

Desto sämre har det gått med företagets försök att lansera så kallade smarta glasögon, nu är det sagt att dessa ska presenteras först 2027. En form av robot avsedd för hemmabruk har också kraftigt försenats. Den stora utmaningen är dock AI-utvecklingen där företaget medvetet valt en annan strategi än exempelvis Microsoft, Amazon och Meta, som skjutit in hundratals miljarder dollar i olika satsningar. I stället för en egen AI-lösning får Apples kunder använda sig av varianter som ChatGPT eller Claude.

”Han måste motstå frestelsen att ta de små stegen som har präglat Apple utan i stället definiera Apples framtid lika frenetiskt som han försvarar dess ursprung”, skriver rådgivningsföretaget Forrester Research i en kommentar om den nye vd:n som Bloomberg tagit del av.

Enligt en annan person som Bloomberg talat med hoppas man dock på ett annat tydligare ledarskap under John Ternus.

Om du föreslår A eller B för Tim (Cook) så kan han inte välja. Ternus kommer att ta beslut, säger personen.