Nu är det mer eller mindre klart. Kevin Warsh blir ny Fed-chef efter att han har blivit godkänd av ett viktigt utskott i senaten.
Trumps seger – fick igenom sin Fed-kandidat
Kevin Warsh har tagit ett avgörande steg mot att bli ny chef för Federal Reserve.
Senatens bankutskott har nämligen röstat för att gå vidare med nomineringen.
Omröstningen följde tydligt partilinjerna, där samtliga republikaner stödde kandidaten medan demokraterna röstade emot.
Seger för Trump
Beslutet innebär att Donald Trump nu är nära att få sin kandidat bekräftad i senaten, där republikanerna har majoritet. En slutlig omröstning väntas inom kort och bedöms i nuläget luta till Warshs fördel.
Processen har dock varit omstridd. Kritiker menar att en utnämning riskerar att försvaga centralbankens oberoende och öka det politiska inflytandet över penningpolitiken.
Frågan har blivit särskilt känslig mot bakgrund av den långvariga konflikten mellan Vita huset och nuvarande Fed-chefen Jerome Powell, skriver CNBC.
Samtidigt sker utvecklingen i ett läge där den amerikanska ekonomin präglas av motstridiga signaler. Inflationen har visat sig mer seglivad än väntat, samtidigt som arbetsmarknaden hittills hållit emot.
Försiktig centralbank
Den osäkra omvärldssituationen, inklusive effekter från konflikten med Iran, har också bidragit till ökade preiser och större försiktighet från centralbanken.
Fed väntas därför fortsätta sin avvaktande linje när det gäller räntan, vilket varit en återkommande källa till kritik från Trump.
Presidenten har länge argumenterat för snabbare och djupare räntesänkningar för att stimulera ekonomin.
Fick senatorerna på sin sida
Nomineringen av Warsh har även påverkats av en rättslig process riktad mot centralbanken. Department of Justice inledde tidigare en utredning kring kostnader kopplade till Feds huvudkontor, något som av många tolkades som politiskt motiverat.
När utredningen nyligen lades ned försvann ett viktigt hinder för Warshs kandidatur.
Enskilda republikanska senatorer som tidigare uttryckt tveksamhet valde därefter att ge sitt stöd, vilket banade väg för utskottets godkännande.
Läs mer: Bankjätten har utnyttjat krisen – tjänar miljarder. Realtid