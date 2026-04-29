Trumps seger – fick igenom sin Fed-kandidat

Omröstningen följde tydligt partilinjerna, där samtliga republikaner stödde kandidaten medan demokraterna röstade emot.

Seger för Trump

Beslutet innebär att Donald Trump nu är nära att få sin kandidat bekräftad i senaten, där republikanerna har majoritet. En slutlig omröstning väntas inom kort och bedöms i nuläget luta till Warshs fördel.

Processen har dock varit omstridd. Kritiker menar att en utnämning riskerar att försvaga centralbankens oberoende och öka det politiska inflytandet över penningpolitiken.

Frågan har blivit särskilt känslig mot bakgrund av den långvariga konflikten mellan Vita huset och nuvarande Fed-chefen Jerome Powell, skriver CNBC.

Samtidigt sker utvecklingen i ett läge där den amerikanska ekonomin präglas av motstridiga signaler. Inflationen har visat sig mer seglivad än väntat, samtidigt som arbetsmarknaden hittills hållit emot.