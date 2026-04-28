Försäkringsjätte spår tsunami av globala konkurser

Innan kriget bröt mellan USA-Israel och Iran bedömde Allianz Trade – som är är världsledande inom kreditförsäkring och specialiserade på hantering av kreditrisker, inkasso och garantier för företag – att konkurserna i världen skulle öka med fyra procent under samma period.

Det här framgår av kapitalförvaltarjätten Allianz senaste rapport ”Global Insolvency Outlook”, framgår det.

Norge klarar sig bra – men det är inte säkert

I rapporten heter det att ”konsekvenserna av krisen i Mellanöstern kommer att göra 2026 till det femte året i rad med ökande globala företagsinsolvenser”, uppger norska Dagens Næringsliv (DN.no) och konstaterar att Norge är undantaget från regeln med en förväntad minskning av antalet konkurser på åtta procent, dock med reservation för att norska företag är riskexponerade genom utländska leverantörer och kunder.

Skulle kriget i Mellanöstern bli utdraget kommer konkursökningen i världen dessutom, enligt tyska Allianz, att förvärras. Och med en AI-bubbla som spricker blir situationen ännu mer allvarlig.

