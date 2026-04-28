Konflikten och det stängda Hormuzsundet leder till en kraftig ökning av världens konkurser, enligt nya beräkningar.
Försäkringsjätte spår tsunami av globala konkurser
Det är tyska finansjätten Allianz Trade som målar upp en än mer dyster prognos för världsekonomin och uppskattar att det globala antalet konkurser i år nu ökar med sex procent från förra året i spåren av oroligheterna i Mellanöstern med det blockerade Hormuzsundet från både amerikanskt och iranskt håll.
Innan kriget bröt mellan USA-Israel och Iran bedömde Allianz Trade – som är är världsledande inom kreditförsäkring och specialiserade på hantering av kreditrisker, inkasso och garantier för företag – att konkurserna i världen skulle öka med fyra procent under samma period.
Det här framgår av kapitalförvaltarjätten Allianz senaste rapport ”Global Insolvency Outlook”, framgår det.
Norge klarar sig bra – men det är inte säkert
I rapporten heter det att ”konsekvenserna av krisen i Mellanöstern kommer att göra 2026 till det femte året i rad med ökande globala företagsinsolvenser”, uppger norska Dagens Næringsliv (DN.no) och konstaterar att Norge är undantaget från regeln med en förväntad minskning av antalet konkurser på åtta procent, dock med reservation för att norska företag är riskexponerade genom utländska leverantörer och kunder.
Skulle kriget i Mellanöstern bli utdraget kommer konkursökningen i världen dessutom, enligt tyska Allianz, att förvärras. Och med en AI-bubbla som spricker blir situationen ännu mer allvarlig.
Flera faktorer får konkurserna att explodera
Det som ställer till det för den globala ekonomin och världens företag är energikrisen med volatila oljepriser, ökade fraktkostnader, flaskhalsar i leveranskedjorna och stigande inflation.
I både USA och Kina, världens två ledande ekonomier, är förväntan att konkurserna ökar med nio procent i år.
Som en följd av konkursvågen som sköljer över världen hotas 2,2 miljoner jobb, däribland 1,3 miljoner jobb i Europa.
Till det kommer en ökande statsskuld i Europa, som beskrivs som en tickande bomb och som ensamt skulle kunna utlösa mer än 22 000 konkurser de kommande åren.
Ungern landar mjukt – Sverige klarar sig hyfsat
I Europa är det bara Ungern och Norge som väntas få uppleva en konkursnedgång varav Ungerns konkursminskning blir större än Norges, enligt prognosen.
Finland väntas landa på det globala konkurssnittet, sex procent, medan Sverige och Danmark landar mjukare.
Däremot drabbas alplandet av Schweiz av en konkursvåg. Där blir ökningen av företagskonkurser hela 20 procent vilket gör att Schweiz hamnar högst upp på den globala konkurslistan, enligt rapporten.
I Grekland, Chile och Ryssland ökar konkurserna med 15 procent under samma tid, spår tyska Allianz Trade, berättar DN.no.
