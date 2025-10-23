“Kryptokungen” Changpeng “CZ” Zhao benådas av Donald Trump. Samtidigt står det klart att Trump-familjen öppnar dörren för nya samarbeten med kryptovärlden och CZ:s imperium.
"Kryptokungen" benådas av Trump – presidenten drar in enorma summor på krypto
Changpeng “CZ” Zhao, grundare av kryptovalutabörsen Binance, fick fyra månaders fängelse i USA på grund av brott mot penningtvättsregler.
CZ som har en förmögenhet på minst 60 miljarder dollar kom ut från fängelset förra hösten och är tillbaka i Binance-världen sedan dess.
“Kryptokungen” benådas av Trump
CZ:s rykte ska tvättas rent och det görs nu genom en benådning av presidenten själv som kom på torsdagen, berättar Financial Times.
Nyheten togs väl emot av Binance-grundaren.
”Djupt tacksam för dagens benådning och till president Trump för att han upprätthåller Amerikas engagemang för rättvisa, innovation och rättvisa”, uppgav CZ på sociala medier.
Trump vill samarbeta med Binance
Benådningen går dock djupare än så och är något som Donald Trump och hans familj vill dra nytta av.
Det kommer bland annat uppgifter att Trumps kryptobolag World Liberty Financial för samtal med Binance om samarbete, och det har redan skett samarbeten mellan Dominari Holdings, där Trumps söner sitter i styrelsen och som är baserat i Trump Tower, och CZ, uppger BBC.
Tjänar stora pengar på krypto
Presidenten har redan uppgett till Australiens ABC News att det är hans egen familj som sköter de olika verksamheterna, men vad som står klart efter ABC-research är att Trump har tjänat flera hundra miljoner dollar på krypto sedan han tog över Vita huset.
Intressekonflikt uppstår
Det har samtidigt lett till att en intressekonflikt har uppstått – där presidenten nu fortsatt jagar snabba cash som den affärsman han faktiskt är, när Trump egentligen borde se efter USA:s bästa från en ledares perspektiv.
När Trump nyligen fick frågan om det är lämpligt att ha så många privata affärer som USA:s president sade han snabbt till den australiensiske reportern att vara tyst.
Känsligt område
Det är uppenbarligen ett känsligt område, där krypto alltså är värt stora summor för Trump, som han fortsatt vill se genom att bland annat benåda CZ.
En World Liberty Finance-token såg vidare en enorm prisökning på torsdagen kort efter att nyheten om benådningen offentliggjordes, med vinster som överträffade alla andra större kryptovalutor, uppger Las Vegas Review Journal.
