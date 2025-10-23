Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

"Kryptokungen" benådas av Trump – presidenten drar in enorma summor på krypto

"Kryptokungen" och Binance-grundaren Changpeng Zhao benådas av Trump.
"Kryptokungen" och Binance-grundaren Changpeng Zhao benådas av Trump. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

“Kryptokungen” Changpeng “CZ” Zhao benådas av Donald Trump. Samtidigt står det klart att Trump-familjen öppnar dörren för nya samarbeten med kryptovärlden och CZ:s imperium.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Changpeng “CZ” Zhao, grundare av kryptovalutabörsen Binance, fick fyra månaders fängelse i USA på grund av brott mot penningtvättsregler.

CZ som har en förmögenhet på minst 60 miljarder dollar kom ut från fängelset förra hösten och är tillbaka i Binance-världen sedan dess.

“Kryptokungen” benådas av Trump

CZ:s rykte ska tvättas rent och det görs nu genom en benådning av presidenten själv som kom på torsdagen, berättar Financial Times.

Nyheten togs väl emot av Binance-grundaren.

”Djupt tacksam för dagens benådning och till president Trump för att han upprätthåller Amerikas engagemang för rättvisa, innovation och rättvisa”, uppgav CZ på sociala medier.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

03 okt. 2025

Trump vill samarbeta med Binance

Benådningen går dock djupare än så och är något som Donald Trump och hans familj vill dra nytta av.

Det kommer bland annat uppgifter att Trumps kryptobolag World Liberty Financial för samtal med Binance om samarbete, och det har redan skett samarbeten mellan Dominari Holdings, där Trumps söner sitter i styrelsen och som är baserat i Trump Tower, och CZ, uppger BBC.

ANNONS

Tjänar stora pengar på krypto

Presidenten har redan uppgett till Australiens ABC News att det är hans egen familj som sköter de olika verksamheterna, men vad som står klart efter ABC-research är att Trump har tjänat flera hundra miljoner dollar på krypto sedan han tog över Vita huset.

Intressekonflikt uppstår

Det har samtidigt lett till att en intressekonflikt har uppstått – där presidenten nu fortsatt jagar snabba cash som den affärsman han faktiskt är, när Trump egentligen borde se efter USA:s bästa från en ledares perspektiv.

När Trump nyligen fick frågan om det är lämpligt att ha så många privata affärer som USA:s president sade han snabbt till den australiensiske reportern att vara tyst.

Känsligt område

Det är uppenbarligen ett känsligt område, där krypto alltså är värt stora summor för Trump, som han fortsatt vill se genom att bland annat benåda CZ.

En World Liberty Finance-token såg vidare en enorm prisökning på torsdagen kort efter att nyheten om benådningen offentliggjordes, med vinster som överträffade alla andra större kryptovalutor, uppger Las Vegas Review Journal.

Läs även:

ANNONS

Bitcoin har skapat över 80 000 kryptomiljonärer. Dagens PS

Kryptojättarnas fall: Så skiljer sig straffen åt. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BinanceChangpeng ZhaoDonald TrumpIntressekonfliktKryptoUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Börs & Finans

Fler bolag lämnar börsen: "Kan bli starten på en ny utköpsvåg"

24 okt. 2025
ANNONS
ANNONS