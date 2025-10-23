"Kryptokungen" benådas av Trump – presidenten drar in enorma summor på krypto

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Trump vill samarbeta med Binance

Benådningen går dock djupare än så och är något som Donald Trump och hans familj vill dra nytta av.

Det kommer bland annat uppgifter att Trumps kryptobolag World Liberty Financial för samtal med Binance om samarbete, och det har redan skett samarbeten mellan Dominari Holdings, där Trumps söner sitter i styrelsen och som är baserat i Trump Tower, och CZ, uppger BBC.

Tjänar stora pengar på krypto

Presidenten har redan uppgett till Australiens ABC News att det är hans egen familj som sköter de olika verksamheterna, men vad som står klart efter ABC-research är att Trump har tjänat flera hundra miljoner dollar på krypto sedan han tog över Vita huset.

Intressekonflikt uppstår

Det har samtidigt lett till att en intressekonflikt har uppstått – där presidenten nu fortsatt jagar snabba cash som den affärsman han faktiskt är, när Trump egentligen borde se efter USA:s bästa från en ledares perspektiv.

När Trump nyligen fick frågan om det är lämpligt att ha så många privata affärer som USA:s president sade han snabbt till den australiensiske reportern att vara tyst.

Känsligt område

Det är uppenbarligen ett känsligt område, där krypto alltså är värt stora summor för Trump, som han fortsatt vill se genom att bland annat benåda CZ.

En World Liberty Finance-token såg vidare en enorm prisökning på torsdagen kort efter att nyheten om benådningen offentliggjordes, med vinster som överträffade alla andra större kryptovalutor, uppger Las Vegas Review Journal.

