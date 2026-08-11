Ras för Wallenius Wilhelmsen – ägarna plockar ut 2,45 miljarder

Intäkterna sjönk till 1,31 miljarder dollar (cirka 12,4 miljarder kronor), från 1,35 miljarder året innan. Justerad ebitda landade på 361 miljoner dollar, ner från 472 miljoner.

Vinsten slog ändå analytikernas förväntningar. Enligt Bloomberg låg snittestimatet på 138 miljoner dollar före skatt, medan intäkterna kom in strax under prognosen.

Bakom vinsttappet ligger stigande bränslekostnader i spåren av kriget i Mellanöstern. Efterfrågan är det däremot inget fel på.

”Vi är praktiskt taget slutsålda och måste göra tuffa kundprioriteringar från Asien. Marknaden är fortfarande mycket ansträngd”, säger vd Lasse Kristoffersen i ett pressmeddelande.

Miljardregn över ägarna

Trots vinstfallet öser rederiet pengar över aktieägarna. Utdelningen för första halvåret blir 0,61 dollar per aktie, totalt 258 miljoner dollar eller 2,45 miljarder norska kronor (cirka 2,4 miljarder svenska kronor).

En stor del av pengarna går till Sverige. Svenska Wallenius Lines, som ingår i familjekontrollerade Soya Group, äger cirka 38 procent av rederiet. Norska Wilh. Wilhelmsen Holding äger lika mycket. Strukturen kommer från samgåendet på Oslobörsen 2017.

Rederiet hör till de tunga namnen i sektorn, som Dagens PS gått igenom i en branschspecial om logistikbolagen. Bolaget satsar samtidigt på att ställa om flottan och har tidigare bland annat presenterat ett vinddrivet biltransportfartyg.