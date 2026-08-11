Bilrederiet Wallenius Wilhelmsen tappar vinst när bränslekostnaderna stiger. Samtidigt delar bolaget ut 2,45 miljarder norska kronor till aktieägarna.
Ras för Wallenius Wilhelmsen – ägarna plockar ut 2,45 miljarder
Det svensk-norska bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen redovisar en vinst före skatt på 151 miljoner dollar (cirka 1,4 miljarder kronor) för andra kvartalet. Det är en kraftig minskning från 409 miljoner dollar samma period i fjol, rapporterar E24.
Intäkterna sjönk till 1,31 miljarder dollar (cirka 12,4 miljarder kronor), från 1,35 miljarder året innan. Justerad ebitda landade på 361 miljoner dollar, ner från 472 miljoner.
Vinsten slog ändå analytikernas förväntningar. Enligt Bloomberg låg snittestimatet på 138 miljoner dollar före skatt, medan intäkterna kom in strax under prognosen.
Bakom vinsttappet ligger stigande bränslekostnader i spåren av kriget i Mellanöstern. Efterfrågan är det däremot inget fel på.
”Vi är praktiskt taget slutsålda och måste göra tuffa kundprioriteringar från Asien. Marknaden är fortfarande mycket ansträngd”, säger vd Lasse Kristoffersen i ett pressmeddelande.
Miljardregn över ägarna
Trots vinstfallet öser rederiet pengar över aktieägarna. Utdelningen för första halvåret blir 0,61 dollar per aktie, totalt 258 miljoner dollar eller 2,45 miljarder norska kronor (cirka 2,4 miljarder svenska kronor).
En stor del av pengarna går till Sverige. Svenska Wallenius Lines, som ingår i familjekontrollerade Soya Group, äger cirka 38 procent av rederiet. Norska Wilh. Wilhelmsen Holding äger lika mycket. Strukturen kommer från samgåendet på Oslobörsen 2017.
Rederiet hör till de tunga namnen i sektorn, som Dagens PS gått igenom i en branschspecial om logistikbolagen. Bolaget satsar samtidigt på att ställa om flottan och har tidigare bland annat presenterat ett vinddrivet biltransportfartyg.
Kinas bilexport driver marknaden
Bilfrakten har blivit en av börsens hetaste sektorer. Wallenius-aktien har stigit 57 procent i år på Oslobörsen, medan konkurrenten Höegh Autoliners rusat 90 procent.
Förklaringen stavas Kina. Nordea-analytikern Sondre Snersrud pekar i en analys på att landets exportboom inom bilindustrin i grunden förändrat fraktmarknaden. Kinas biljättar har till och med börjat sjösätta egna fraktfartyg för att säkra exporten.
Fartygens intjäning har stigit nästan 90 procent hittills i år, enligt Snersrud. I augusti höjde han riktkursen till 164 norska kronor, från 130, och upprepade sin köprekommendation.
För svenska sparare fungerar bilfrakten som en konjunktursignal. Så länge rederierna är slutsålda rullar den globala bilhandeln för fullt, trots tullar och geopolitisk oro.
Frågan för investerarna är hur länge obalansen består. Enligt Snersrud har efterfrågan hittills ätit upp all ny kapacitet, trots rekordstora fartygsbeställningar.