I juli ökade nysparandet i fonder i Sverige med 28,3 miljarder kronor – månaden seglar därmed upp i topp i år.
Rusch till fonder i juli – leder racet under 2026
De största nettoinsättningarna skedde i långa räntefonder följt av aktiefonder, och då främst i globalfonder och Sverigefonder.
Det visar julisiffrorna som Fondbolagens förening nu presenterar.
”Fonder lockade spararna under sommaren och nettosparandet i juli månad var det högsta hittills i år. Räntefonder var populärast men även aktiefonder, framför allt globalfonder och Sverigefonder, noterade nettoinflöden”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening, i en kommentar.
Så mycket steg Stockholmsbörsen
Det gjordes nettouttag i juli i form av pensionsutbetalningar på 3,3 miljarder kronor. Om det exkluderas uppgick nysparandet i fonder till knappt 32 miljarder kronor i juli.
I år uppgår nysparandet i fonder till 95 miljarder kronor, men exklusive premiepensionen är siffran 112 miljarder hittills under 2026.
Stockholmsbörsen klättrade med 2,2 procent, inklusive utdelningar, i juli och aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 10,0 miljarder kronor.
Störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av Sverigefonder. Däremot gjordes i juli nettouttag i framför allt branschfonder.
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Här är fonderna som tappar mest
Sedan årsskiftet uppvisar Sverigefonder, tillväxtmarknadsfonder (”andra marknader”) och globalfonder störst nettoinflöde, medan betydande nettoutflöden noterats för branschfonder och Nordamerikafonder.
I juli uppgick nettosparande i indexfonder till 16,5 miljarder, vilket innebär att aktiva fonder uppvisade nettouttag på 6,5 miljarder kronor.
Långa räntefonder hade i juli ett nettoinflöde på totalt 11,6 miljarder kronor, av vilket företagsobligationsfonder utgjorde 3,3 miljarder.
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Totala fondförmögenheten minskade
Hittills i år uppvisar långa räntefonder ett sammanlagt nysparande på 50,5 miljarder kronor och av detta har 16,8 miljarder placerats i företagsobligationsfonder.
Den totala fondförmögenheten sjönk under den inrapporterade sommarmånaden med 61 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 9 954 miljarder kronor, varav en övervägande del (6 853 miljarder, eller 69 procent) var placerade i aktiefonder.
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