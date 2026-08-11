Rusch till fonder i juli – leder racet under 2026

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

”Fonder lockade spararna under sommaren och nettosparandet i juli månad var det högsta hittills i år. Räntefonder var populärast men även aktiefonder, framför allt globalfonder och Sverigefonder, noterade nettoinflöden”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening, i en kommentar.

Så mycket steg Stockholmsbörsen

Det gjordes nettouttag i juli i form av pensionsutbetalningar på 3,3 miljarder kronor. Om det exkluderas uppgick nysparandet i fonder till knappt 32 miljarder kronor i juli.

I år uppgår nysparandet i fonder till 95 miljarder kronor, men exklusive premiepensionen är siffran 112 miljarder hittills under 2026.

Stockholmsbörsen klättrade med 2,2 procent, inklusive utdelningar, i juli och aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 10,0 miljarder kronor.

Störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av Sverigefonder. Däremot gjordes i juli nettouttag i framför allt branschfonder.

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