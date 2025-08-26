Dagens PS
Tre nya aktietips i bankens topp-val – fyra aktier får lämna

Mattias Ankarberg, vd på Thule, pekas ut som ett nytt aktietips av Swedbank inför hösten.
Mattias Ankarberg, vd på Thule, pekas ut som ett nytt aktietips av Swedbank inför hösten. (Foto: Thule Group)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Swedbank har möblerat om i sin Fokusportfölj inför börshösten. Fyra bolag får lämna och tre nya aktietips lyfts fram.

En av de nya favoriterna är fritidsbolaget Thule (börskurs Thule) som tappat 20 procent på börsen i år men storbanken ser chans till uppgång inför vintersäsongen.

Läs även: Köpråd för börsjätten: “Obegripligt låg värdering” – Dagens PS

Tappat mot index i år

Swedbank Fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj där banken väljer ut de aktier de tror kan gå starkast på 3 till 6 månaders sikt.

Hittills i år har portföljen stigit 6,30 procent medans den breda svenska börsen i stort stigit 7,28 procent under samma period.

Inför årets sista fyra månader har banken som sagt gjort en storstädning för att få till en stark slutspurt.

Ut åker inte mindre än fyra tidigare aktietips.

Tidigare aktietips får lämna

Securitas (börskurs Securitas) är en aktie som får lämna efter tre års tjänst i Fokusportföljen och nära 84 procents uppgång.

Övriga aktier som får foten är Hexagon (börskurs Hexagon), Sweco (börskurs Sweco) och AFRY (börskurs AFRY).

In plockas som sagt en trio av nya aktiefavoriter.

Astra Zeneca (börskurs AstraZeneca) och Skanska (börskurs Skanska) har sedan tidigare pekats ut av Swedbank som sektorfavoriter och plockas nu också in i Fokusportföljen.

18 procents potential

Det tredje, kanske lite oväntade aktietipset, är som sagt friluftsbolaget Thule som dock inte haft något bra börsår 2025 hittills.

“Trots utmanande marknadsvillkor, särskilt i Nordamerika med en organisk nedgång på 3 procent i Q2 2025, visar Thule motståndskraft genom nischade produktlanseringar, såsom bilbarnstolar och hundtransportprodukter, samt en effektivare logistikstruktur”, skriver Swedbank i analysen och fortsätter;

“Geopolitiska faktorer har vidare dämpat konsumentefterfrågan under första halvåret 2025, men Thule är väl positionerat för återhämtning vid förbättrat konsumentförtroende.”

Riktkursen sätts till 325 kronor vilket ger 18 procents uppsida från måndagens stängningskurs på 275 kronor.

Läs även: Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

