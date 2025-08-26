Tre nya aktietips i bankens topp-val – fyra aktier får lämna

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

En av de nya favoriterna är fritidsbolaget Thule (börskurs Thule) som tappat 20 procent på börsen i år men storbanken ser chans till uppgång inför vintersäsongen.

Läs även: Köpråd för börsjätten: “Obegripligt låg värdering” – Dagens PS

Tappat mot index i år

Swedbank Fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj där banken väljer ut de aktier de tror kan gå starkast på 3 till 6 månaders sikt.

Hittills i år har portföljen stigit 6,30 procent medans den breda svenska börsen i stort stigit 7,28 procent under samma period.

Inför årets sista fyra månader har banken som sagt gjort en storstädning för att få till en stark slutspurt.

Ut åker inte mindre än fyra tidigare aktietips.