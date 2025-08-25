Dagens PS
Köpråd för börsjätten: "Obegripligt lågt värdering"

Köpråd för börsjätten. Profilen Richard Bråse är en av de toppförvaltare som har aktien som en av sina största innehav.
Köpråd för börsjätten. Profilen Richard Bråse är en av de toppförvaltare som har aktien som en av sina största innehav.(Foto: Protean Fonder)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Den svenska börsjätten har halkat efter index under flera år men nu kan ett nära 20 procentigt kurslyft ligga i korten.

“Aktien är nämligen ett av mycket få stora svenska börsbolag som gynnas av en svagare dollar”, skriver Dagens Industris analytiker Ulf Petersson som stämplar bolaget som veckans aktie.

Läs även: Veckans börsprofil: “Vi står inför en större uppgång” – Dagens PS

Favorit bland fondförvaltare

Hygienbolaget Essity (börskurs Essity) har länge varit en favorit bland några av Fondsveriges mest aktade förvaltare.

Simon Blecher, Carnegies stjärna, har under fler år haft aktien som ett topp fem innehav. Och när Richard Bråse, tidigare journalist på Di bytte till förvaltarskrået i våras med sin Protean Aktiesparfond Norden, så kvalade börsjätten in som tredje största investering.

Men Essitys aktiekurs har stått och stampen och det stora lyftet har uteblivit.

Senaste rapporten blev ytterligare en besvikelse och aktien är ned nära 14 procent i år.

Bytte vd i somras

Den 1 juni bytte Large cap-bolaget vd till Ulrika Kolsrud, en intern rekrytering som ersatte Magnus Groth som gjorde runt tio år på posten.

Vd-bytet är en av flera faktorer som Ulf Petersson tror kan ge Essity en injektion uppåt på börsen nu.

Storbolaget Essity får ny vd – en kvinna

Om knappt tre veckor får det svenska och globala hygien- och hälsoföretaget Essity ny vd och koncernchef. En kvinna intar stolen.

“Vidare kan man kanske hoppas att nya vd:n Ulrika Kolsrud ger Essity ny energi, att de senaste kvartalens negativa rörelsemarginaltrend vänds och att Essity återigen börjar vandra uppåt mot fjolårets mål på 15 procents marginal och 3 procents organisk tillväxt”, skriver han i analysen.

En annan trend Di:s analytiker gillar är som sagt valutan.

Börsjätten har historiskt låg värdering

“Essity köper in massa och andra skogsråvaror för 25–30 miljarder kronor och dessa inköpspriser är prissatta i dollar. Hittills i år har valutakurserna påverkat Essity negativt, men redan kommande kvartal bör valutavinden ha vänt till Essitys fördel.”

Stundande återköpsprogram och historiskt låg värdering är ytterligare argument för att börsjätten just nu är extra köpvärd enligt analysen.

300 kronor ska inte vara en omöjlig kurs på sikt resonerar Ulf Petersson.

Det betyder nära en 20-procentig uppsida från nuvarande kurs eller 17,6 procent för att vara mer exakt från fredagens stängningskurs på 255 kronor.

Läs även: Striden om skogen: Ska Sverige betala för att låta träden stå kvar? – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

