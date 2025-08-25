Köpråd för börsjätten: "Obegripligt lågt värdering"

“Aktien är nämligen ett av mycket få stora svenska börsbolag som gynnas av en svagare dollar”, skriver Dagens Industris analytiker Ulf Petersson som stämplar bolaget som veckans aktie.

Favorit bland fondförvaltare

Hygienbolaget Essity (börskurs Essity) har länge varit en favorit bland några av Fondsveriges mest aktade förvaltare.

Simon Blecher, Carnegies stjärna, har under fler år haft aktien som ett topp fem innehav. Och när Richard Bråse, tidigare journalist på Di bytte till förvaltarskrået i våras med sin Protean Aktiesparfond Norden, så kvalade börsjätten in som tredje största investering.

Men Essitys aktiekurs har stått och stampen och det stora lyftet har uteblivit.

Senaste rapporten blev ytterligare en besvikelse och aktien är ned nära 14 procent i år.