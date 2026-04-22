Tre nordiska aktier att undvika just nu

Betsson: En tickande bomb i B2B-segmentet

År 2010 sålde svenska Betsson sin turkiska kundbas till Realm Entertainment för 1,9 miljoner euro och tecknade ett B2B-avtal. En konstruktion som formellt höll Betsson borta från den illegala turkiska marknaden, men ändå lät intäkterna rulla in. Realm driver varumärket mot en marknad där onlinespel är förbjudet och där president Erdoğan har likställt onlinespel med terrorism.

Den konstruktionen håller nu på att spricka.

Betssons vd Pontus Lindwall utlovade stabilisering i januari. Ändå kollapsade B2B-licensintäkterna med 43 procent i Q1. Det illegala onlinepelandet är ett höginkomstsegment med marginaler kring 80 till 90 procent. Varje euro som faller bort slår alltså oproportionerligt hårt mot vinsten.

Löftet och utfallet hänger inte ihop, och Turkiets stat har både vilja och kapacitet att fortsätta strypa betalningsflödena.

ANNONS

P/E på 7-9 må se billigt ut, men när vinstens ursprung är oklart och trenden pekar åt fel håll är ett lågt P/E en fälla, och inte en möjlighet.



Betsson har levererat två vinstvarningar sedan december. Aktien har rasat 30 procent sedan första vinstvarningen och är nästan halverad sedan toppnoteringen, enligt Privata Affärer.

Circio Holding: 2 400 procents uppgång, noll intäkter

Som Dagens PS nyligen rapporterade är Circio Holding på Oslo Børs 2026 års mest uppenbara varningsskylt. Aktien rusade 2 400 procent på några månader, för att sedan halveras. Bakom kursraketen finns 14 anställda, noll intäkter och en VD som så sent som 2024 lovade en 100-dubbling till sina aktieägare.

Det är inte heller ett nytt bolag. Circio börsnoterades 2016 under namnet Targovax, kraschade, bytte namn och lovar nu revolution igen. Analyserna som cirkulerar på marknaden är betalda av bolaget självt.

När professionella aktörer ökar sina kortpositioner och kursen faller, skyller vd:n på att ”shortarna manipulerar kursen”, trots att blankning är fullt laglig marknadsaktivitet.

Svenska sparare handlar aktivt i aktien via Nordnet och Avanza. Det är lätt att förstå lockelsen, men mönstret börjar bli gammalt: löften utan bevis, betalda analyser och en kassa som kräver återkommande nyemissioner. Det är anledningen till att aktien bör undvikas.

