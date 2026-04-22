Schweiz nedsvärtat igen – bank kraschar

Den schweiziska banken anklagas för att vara en ”kritisk accesspunkt” till dollarmarknaden för nätverk som står under sanktioner.

Det blev bankens dödsdom

Det amerikanska finansdepartementets underrättelseenhet FinCEN har tillämpat Section 311, ett sällsynt verktyg för att avslöja MBaer Merchant Banks smutsiga affärer.

”Section 311 används sällan, men när den gör det är det en dödsdom”, säger Tom Keatinge vid Royal United Services Institute, berättar Realtid med hänvisning till Financial Times.

MBaer grundades 2018 av Michael Bär, arvtagare till den kända schweiziska bankfamiljen Julius Baer. Han ville bygga en mer flexibel entreprenörsbank som tog kunder som de stora bankerna ratade.

”Han ville nå kunder andra banker inte längre rörde, även om pengarna var legitima”, säger en källa till FT.

