Schweiz har försökt damma av sig ryktet om att vara ett centrum för penningtvätt, men nya anklagelser från USA har nu fått en schweizisk bank på fall.
Schweiz nedsvärtat igen – bank kraschar
MBaer Merchant Bank har fått stämpeln en ”primär penningtvättsrisk”. Det är USA som anser detta och hävdar att banken gjort sig skyldig till att ha förmedlat transaktioner på över 100 miljarder dollar till främst ryska och iranska aktörer.
Den schweiziska banken anklagas för att vara en ”kritisk accesspunkt” till dollarmarknaden för nätverk som står under sanktioner.
Det blev bankens dödsdom
Det amerikanska finansdepartementets underrättelseenhet FinCEN har tillämpat Section 311, ett sällsynt verktyg för att avslöja MBaer Merchant Banks smutsiga affärer.
”Section 311 används sällan, men när den gör det är det en dödsdom”, säger Tom Keatinge vid Royal United Services Institute, berättar Realtid med hänvisning till Financial Times.
MBaer grundades 2018 av Michael Bär, arvtagare till den kända schweiziska bankfamiljen Julius Baer. Han ville bygga en mer flexibel entreprenörsbank som tog kunder som de stora bankerna ratade.
”Han ville nå kunder andra banker inte längre rörde, även om pengarna var legitima”, säger en källa till FT.
8 av 10 har varit högriskkund
Enligt uppgift växte banken snabbt, dock med i huvudsak genom tvivelaktiga kunder från Ryssland, Venezuela och Iran. Allt från ryska politiker till iranska oljehandlare och korruptionsnätverk. Hela 80 procent av kundrelationerna har klassats som högriskkunder.
Även Schweiz finansinspektionen har haft banken under lupp och konstaterar att det funnits brister i styrning, kontroller och dokumentation, vilket gjorde att licensen drogs in och banken försattes i likvidation.
Detta beslut överklagade emellertid MBaer och det gjorde att verkställandet stoppades.
”Alla visste vad som pågick, men processen drog ut på tiden”, säger en bankchef i Zürich.
Bankkraschen – sorglig historia
Trots försök har banken i Schweiz inte lyckats få bukt med sina problem, och är sedan en tid nu avstängd från landets betalsystem.
Att banken nu kollapsat beskrivs som ”sorgligt” av en vän till grundaren.
”Gamla bankfamiljer klarar inte alltid det enorma regeltrycket”, konstaterar personen.
