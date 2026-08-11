Fem orosmoln som kan sänka börsen i höst

2. Inflationen och räntan – när kommer höjningen?

Trots att inflationen i Sverige ligger på nivåer långt under tvåprocents-målet verkar allt fler experter vara överens om att Riksbanken närmar sig en höjning.

Skälet är att många av de faktorer som pressat tillbaka prishöjningar är tillfälliga och att effekterna av vårens skenande olje- och energipriser ännu inte tros fått genomslag fullt ut.

Sommarens extremvärme tros också ge högre matpriser redan i höst.

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Danske bank tror att nästa höjning i Sverige kan komma redan i augusti eller september men konsensus bland ekonomerna är snarare i slutet av 2026 eller början av 2027.

3. Har börsens AI-hajp toppat?

Var det ett första hack i AI-trenden vi såg i somras?

”Vi såg vi en rejäl sättning i AI-relaterade aktier, i synnerhet halvledarbolag. Halvledarindexet SOX föll med 25 procent i juli och sydkoreanska Kospi-indexet rasade över 40 procent”, enligt Helena Haraldsson, makro- och omvärldsstrateg på DNB Carnegie Private Banking.

”Nya kursfall i tech-sektorn skulle kunna bromsa upp den amerikanska tillväxten som inte minst ridit på den starka AI-trenden”, spår hon inför hösten i ett nytt marknadsbrev.

4. Värderingarna – inte billigt men inte heller dyrt

Börsrekord och höjda kurser skulle kunna vara ett varningstecxken att värderingarna börjat rusa iväg.

Men som Privata Affärers expert Fredrik Lindberg konstaterar så ser det ändå helt ok ut på den fronten.

”P/e-talet för de 50 tyngsta bolagen på Stockholmsbörsen, exklusive förvaltande rörelser som investment- och fastighetsbolag, ligger på 20,9 relativt vinstprognoserna för i år och 18,1 för 2027”, skriver han och fortsätter;

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”Det är inte billigt men inte heller alarmerande i kombination med den väntade vinsttillväxten. Väger vi samman de genomsnittliga riktkurserna för varje aktie och med tyngd utifrån börsvärde ska det sammanlagda värdet upp 6,5 procent”.

5. Kunder och företag – ökad köplust eller ännu ett falskt larm?

Rapportperioden vittnade om att dte finns många ljuspunkter i svensk ekonomi.

”För svensk del har rapportsäsongen varit solid. Storbankerna vittnade om att aktiviteten på företagsmarknaden ökar – ett tecken på att konjunkturen på hemmaplan äntligen är på väg uppåt”, skrev Maria Landeborn på Danske Bank i sitt veckobrev som Dagens PS rapporterade om i går.

Samtidigt har vi vid det här laget blivit luttrade av tidigare bakslag. Både 2024 och 2025 såg det positivt ut innan oväntade makrohändelser fick folk att hålla i plånboken igen.

Tredje gången gillt?

Läs mer: Trots rekordfesten: Färre bolag på väg till börsen – Dagens PS