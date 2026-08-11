Serieförvaltare har blivit något av en egen nisch på svenska börsen. Och nu vill ytterligare ett bolag i sektorn ringa i börsklockan.
Ny svensk serieförvaltare till börsen: "Milstolpe"
”En börsnotering stärker våra möjligheter att attrahera nya förvärv, breddar vår ägarbas och skapar en ännu bättre plattform för fortsatt tillväxt”, säger den senaste börskandidatens vd Johan Hårdén och kallar det för en ”viktig milstolpe”.
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Ska noteras på First North
Det handlar om Svevik Industri som enligt ett pressmeddelande nu är redo att ta steget in på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Bolaget är enligt de själva en företagsgrupp som förvärvar, långsiktigt äger och utvecklar en diversifierad portfölj av lönsamma nischverksamheter.
”Koncernen fokuserar på företagskunder inom olika industriella nischer och marknadssegment där teknisk kompetens, rådgivning och service ofta utgör centrala delar av värdeerbjudandet”.
Hamnar i fin klubb på börsen
Därmed kommer Svevik ansluta till bolag som Addtech (börskurs Addtech), Lifco (börskurs Lifco) och Momentum Group (börskurs Momentum Group) och Lagercrantz (börskurs Lagercrantz) som redan i dag finns på Stockholmsbörsen.
Största ägare till Svevik är LMK Forward som byggts upp av entreprenören Mikael Karlsson, en av grundarna av Axis Communications.
Näst största ägare är Fredrik Grevelius som också är styrelseordförande och medgrundare av Svevik.
”Noteringen odramatisk”
”Börsnoteringen kommer att bredda Svevik Industris aktieägarbas, ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden och öka vår synlighet”, säger Grevelius i ett uttalande.
”Samtidigt är noteringen odramatisk då styrelsen och ledningen kommer att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt som under de första tio åren. Bolaget har flera långsiktiga storägare, varav tre är representerade i styrelsen. Detta bidrar till ett långsiktigt perspektiv i styrelsens arbete och beslut.”
Något datum eller värdering för noteringen är ännu inte satt.
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