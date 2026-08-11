Ny svensk serieförvaltare till börsen: "Milstolpe"

Hamnar i fin klubb på börsen

Därmed kommer Svevik ansluta till bolag som Addtech (börskurs Addtech), Lifco (börskurs Lifco) och Momentum Group (börskurs Momentum Group) och Lagercrantz (börskurs Lagercrantz) som redan i dag finns på Stockholmsbörsen.

Största ägare till Svevik är LMK Forward som byggts upp av entreprenören Mikael Karlsson, en av grundarna av Axis Communications.

Näst största ägare är Fredrik Grevelius som också är styrelseordförande och medgrundare av Svevik.

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”Noteringen odramatisk”

”Börsnoteringen kommer att bredda Svevik Industris aktieägarbas, ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden och öka vår synlighet”, säger Grevelius i ett uttalande.

”Samtidigt är noteringen odramatisk då styrelsen och ledningen kommer att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt som under de första tio åren. Bolaget har flera långsiktiga storägare, varav tre är representerade i styrelsen. Detta bidrar till ett långsiktigt perspektiv i styrelsens arbete och beslut.”

Något datum eller värdering för noteringen är ännu inte satt.

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