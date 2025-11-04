Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år.
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
“BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse.
Se även: Sparkonto utan ränta? “Som falukorv utan kött” – Dagens PS
Tappar marginal
Tesla är förvisso upp 15 procent på börsen i år men försäljningen har tappat betänkligt på flera marknader under 2025.
På översta raden ökar dock försäljningen i totala siffror, men det sker på bekostnad av lönsamheten.
“Det man själva förklarar det med är ökade kostnader för forskning och utveckling och då framförallt inom AI-området”, beskriver Edvard Lundqvist på besök i Dagens PS studion och utvecklar;
“Sen pratar man också en del om att det har försvunnit en del statliga stöd, alltså koldioxidkopplade stöd nu när man har haft ett maktskifte i USA. Där de intäkterna ska ha minskat ungefär 43 procent.”
Vad vill Elon Musk?
En annan faktor är som sagt den ökade konkurrensen från framförallt kinesiska bilmärken.
Men Carlos Tavares, tidigare toppchef på Stellantiskoncernen med bilmärken som Opel, Chrysler och Citroën ser även andra skäl till varför Tesla kan gå en mörk framtid till mötes.
“Det handlar dels om det skyhöga värdet som många analytiker tycker om att komma tillbaka till. Alltså att Tesla-aktien kostar så mycket i jämförelse med vad man faktiskt producerar och tjänar”, beskriver Edvard Lundqvist.
“Den andra biten handlar om Elon Musks engagemang, vad han väntas syssla med i framtiden. Det såg vi till exempel när han gav sig in i politiken nu att det fick ödestiga konsekvenser för Teslas värdering och försäljningen”.
Vilken typ av bolag är Tesla?
När det gäller värderingen av Teslas aktie så finns det dock två olika läger.
Allt kokar ned till om man ser tesla som ett klassiskt bilföretag, eller snarare ett tech-bolag.
“Försvararna av Tesla säger att det riktiga värdet ligger i bolagets teknik för exempelvis självkörande bilar. och det ska motivera den här skyhöga värderingen”, säger Dagens PS redaktionschef och avslutar;
“Om man skulle lyckas leverera på den fronten då kommer det säkert få ett fantastiskt mottagande på marknaden”.
Vilken elbil har bäst batteri – och varför det spelar roll – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
