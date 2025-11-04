Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

“BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse.

Tappar marginal

Tesla är förvisso upp 15 procent på börsen i år men försäljningen har tappat betänkligt på flera marknader under 2025.

På översta raden ökar dock försäljningen i totala siffror, men det sker på bekostnad av lönsamheten.

“Det man själva förklarar det med är ökade kostnader för forskning och utveckling och då framförallt inom AI-området”, beskriver Edvard Lundqvist på besök i Dagens PS studion och utvecklar;

“Sen pratar man också en del om att det har försvunnit en del statliga stöd, alltså koldioxidkopplade stöd nu när man har haft ett maktskifte i USA. Där de intäkterna ska ha minskat ungefär 43 procent.”