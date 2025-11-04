Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse.

Se även: Sparkonto utan ränta? “Som falukorv utan kött” – Dagens PS

Tappar marginal

Tesla är förvisso upp 15 procent på börsen i år men försäljningen har tappat betänkligt på flera marknader under 2025.

På översta raden ökar dock försäljningen i totala siffror, men det sker på bekostnad av lönsamheten.

“Det man själva förklarar det med är ökade kostnader för forskning och utveckling och då framförallt inom AI-området”, beskriver Edvard Lundqvist på besök i Dagens PS studion och utvecklar;

“Sen pratar man också en del om att det har försvunnit en del statliga stöd, alltså koldioxidkopplade stöd nu när man har haft ett maktskifte i USA. Där de intäkterna ska ha minskat ungefär 43 procent.”

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Vad vill Elon Musk?

En annan faktor är som sagt den ökade konkurrensen från framförallt kinesiska bilmärken.

ANNONS

Men Carlos Tavares, tidigare toppchef på Stellantiskoncernen med bilmärken som Opel, Chrysler och Citroën ser även andra skäl till varför Tesla kan gå en mörk framtid till mötes.

“Det handlar dels om det skyhöga värdet som många analytiker tycker om att komma tillbaka till. Alltså att Tesla-aktien kostar så mycket i jämförelse med vad man faktiskt producerar och tjänar”, beskriver Edvard Lundqvist.

“Den andra biten handlar om Elon Musks engagemang, vad han väntas syssla med i framtiden. Det såg vi till exempel när han gav sig in i politiken nu att det fick ödestiga konsekvenser för Teslas värdering och försäljningen”.

Vilken typ av bolag är Tesla?

När det gäller värderingen av Teslas aktie så finns det dock två olika läger.

Allt kokar ned till om man ser tesla som ett klassiskt bilföretag, eller snarare ett tech-bolag.

“Försvararna av Tesla säger att det riktiga värdet ligger i bolagets teknik för exempelvis självkörande bilar. och det ska motivera den här skyhöga värderingen”, säger Dagens PS redaktionschef och avslutar;

“Om man skulle lyckas leverera på den fronten då kommer det säkert få ett fantastiskt mottagande på marknaden”.

Se även:

ANNONS

Vilken elbil har bäst batteri – och varför det spelar roll – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilbranschenBYDEkonomiElon MuskKinaTeslaUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS