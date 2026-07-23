Det är förstås i Fastpartner som den kände fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson tankar en ny storpost aktier.
Sven-Olof Johansson köper aktier för 7,9 miljoner
Enligt Finansinspektionens insynsregister har Sven-Olof Johansson köpt 196 699 aktier i fastighetsbolaget Fastpartner.
Prislappen för investeringen är 7,9 miljoner kronor.
Sven-Olof Johansson är bolagets största ägare
Det var tidigare i veckan, mellan 21 och 22 juli, som Johansson fyllde på sin portfölj i Fastpartner. Han köpte aktierna till kurser mellan 39,81 och 40,42 kronor, enligt EFN.
Sven-Olof Johansson är sedan tidigare största ägare i Fastpartner med 72 procent av kapitalet och drygt 75 procent av rösterna, enligt datatjänsten Holdings.
Sven-Olof Johansson är även Fastpartners styrelseordförande.
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