Sven-Olof Johansson köper aktier för 7,9 miljoner

Sven-Olof Johansson är bolagets största ägare

Det var tidigare i veckan, mellan 21 och 22 juli, som Johansson fyllde på sin portfölj i Fastpartner. Han köpte aktierna till kurser mellan 39,81 och 40,42 kronor, enligt EFN.

Sven-Olof Johansson är sedan tidigare största ägare i Fastpartner med 72 procent av kapitalet och drygt 75 procent av rösterna, enligt datatjänsten Holdings.

Sven-Olof Johansson är även Fastpartners styrelseordförande.

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