Techfrossan tilltar i Asien med bland annat Softbank som sänke efter utökad oro i halvledaraktier i USA.
Techraset utökas i USA och Asien – Softbank störtdyker
Riskerna med AI-utgifterna är i fokus när techmarknaden gungar på nytt. Oron växer och sätter avtryck på börserna. Investerna blir alltmer konfunderade över de höga värderingarna i bolagen kopplade till artificiell teknik och om dessa kan upprätthållas när avgifterna för infrastruktur med den nya tekniken accelererar.
”Ytterligare en nederlag för amerikansk teknik och AI, där de senaste momentum-vinnarna tappade ytterligare ett steg efter att TSMC:s vinster i Asien igår inte sågs som tillräckligt starka för att motivera ytterligare uppsida för sektorn och väcker oro över överdrivna utgifter”, säger Andrew Jackson, strateg på Ortus Advisors, uppger CNBC som rapporterar att japanska Softbank faller med 9,2 procent. Chiptillverkaren Tokyo Electron backar 9 procent och Advantest med 9,4 procent.
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Nya kursfall för TSMS:s aktie
Kioxia, en japansk minneschiptillverkare, rasar med mer än 14 procent, men det beror inte bara på den eskalerande AI-oron. Bakgrunden är att en federal jury i Texas i en dom kräver att företaget betalar 229 miljoner dollar i skadestånd efter ett patentbrott mot Viasat.
I Asien är Sydkoreas börs stängd i dag på grund av helgdag.
Aktien i Taiwans TSMC fortsätter blöda och sjunker i dag, fredag, med 3,64 procent trots att företaget redovisat en vinstökning som spöar förhandsprognosen.
Även i Kina straffas teknikaktier hårt, däribland Hongkongnoterade Tencent, som rapporteras vara ned med 1,3 procent. Meituan faller med 2,4 procent, Kuaishou tappar 3,3 procent och Baidu och Alibaba med 0,7 respektive 1,3 procent.
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Dyster dag på marknaden i NY
Fler stora förlorare på börsen just nu är bland andra Semiconductor ETF, Arm Holdings, Micron Technology, Broadcom och SK Hynix USA-listade aktier sjönk i går med över 13 procent.
På Wall Street I New York avslutade samtliga ledande index på torsdagen i rött. Dow Jones föll 0,20 procent, Nasdaq Composite backade 1,47 procent, S&P 500 stängde ned med 0,51 procent, enligt Reuters marknadsrapport.
Inga upplyftande siffror för Asien
Bloomberg berättar att MSCI:s aktieindex för Asien och Stillahavsområdet på fredagen sjunker med 2,5 procent och är på väg mot sin sämsta stängning på två månader.
I Japan har Nikkei sin sämsta börsdag sedan i mars.