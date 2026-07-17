Techraset utökas i USA och Asien – Softbank störtdyker

”Ytterligare en nederlag för amerikansk teknik och AI, där de senaste momentum-vinnarna tappade ytterligare ett steg efter att TSMC:s vinster i Asien igår inte sågs som tillräckligt starka för att motivera ytterligare uppsida för sektorn och väcker oro över överdrivna utgifter”, säger Andrew Jackson, strateg på Ortus Advisors, uppger CNBC som rapporterar att japanska Softbank faller med 9,2 procent. Chiptillverkaren Tokyo Electron backar 9 procent och Advantest med 9,4 procent.

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Nya kursfall för TSMS:s aktie

Kioxia, en japansk minneschiptillverkare, rasar med mer än 14 procent, men det beror inte bara på den eskalerande AI-oron. Bakgrunden är att en federal jury i Texas i en dom kräver att företaget betalar 229 miljoner dollar i skadestånd efter ett patentbrott mot Viasat.

I Asien är Sydkoreas börs stängd i dag på grund av helgdag.

Aktien i Taiwans TSMC fortsätter blöda och sjunker i dag, fredag, med 3,64 procent trots att företaget redovisat en vinstökning som spöar förhandsprognosen.

Även i Kina straffas teknikaktier hårt, däribland Hongkongnoterade Tencent, som rapporteras vara ned med 1,3 procent. Meituan faller med 2,4 procent, Kuaishou tappar 3,3 procent och Baidu och Alibaba med 0,7 respektive 1,3 procent.

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