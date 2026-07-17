SpaceX stoppar Starship-uppskjutning: Sjunker aktien ytterligare?

Första testen av nya satelliter

Det var den trettonde testflygningen för Starship-programmet totalt, och bara den andra för den helt omkonstruerade version 3 av raketen.

Uppskjutningen skulle bland annat ha inneburit den första testen av de nya, tredje generationens Starlink-satelliter.

De är kraftigare och har större kapacitet än tidigare generationer. Planen var att kopplas upp dem mot det befintliga satellitnätverket.

Känsligt läge på börsen

Det uteblivna testet kommer i ett känsligt läge för SpaceX på börsen. Det var första Starship-uppskjutningen sedan det börsnoterades den 12 juni.

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Efter vad som blev historiens största börsintroduktion med 75 miljarder dollar i emissionslikvid har aktien, fallit stadigt. Den har nu tappat 30 procent sedan noteringen.

Och även om många ser SpaceX som framför allt ett AI-företag är det trots allt raketerna som är det särskiljande med affärsidén.

Rymdbaserade datacenter

Starship och de uppgraderade Starlink-satelliterna är centrala för SpaceX långsiktiga planer på att skapa datacenter i rymden. Starlink är i dag bolagets enda lönsamma affärsgren samt dess största intäktskälla.

Ett fungerande test hade kunnat ses som ett styrkebesked till investerare, mitt i en redan känslig period inför att stora mängder tidigare låsta aktier börjar bli säljbara från och med augusti.

Snabba testflygningar

Torsdagens avbrott var i sig inte ovanligt rent tekniskt. SpaceX räknemodell bygger uttryckligen på snabba, upprepade testflygningar där enskilda motorer förväntas fela ibland.

Ett liknande avbrott inträffade redan under tester av den föregående Starship-versionen. Men timingen den här gången är olycklig.

Tuffare frågor framöver

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Det är inte bara så att större andelar aktier successivt blir säljbara under hösten. Analytiker väntas ställa allt tuffare frågor i samband med kommande kvartalsrapport.

I det läget kan även till synes mindre motgångar som denna bidra till att göra aktien mer känslig för negativa nyheter framöver.