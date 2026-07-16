Techaktier i Asien är i fritt fall i handeln på marknaderna Asien på torsdagsmorgonen, svensk tid.
JUST NU: Techaktier i Asien kraschar brutalt
Utförsäljningen av aktier i amerikanska chiptillverkare har spridit sig till regionen, vilket bland annat fått aktierna i SK Hynix att rasa med över 11 procent i dag på den sydkoreanska börsen efter gårdagens starka revansch på 8 procent för aktiemarknaden i Seoul.
SK Hynix är föremål för en våldsam volatilitet efter noteringen i USA förra veckan och i måndags var aktien i halvledarbolaget föremål för sin brantaste nedgång under en handelsdag på grund av oron för utgifterna med artificiell intelligens, AI.
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Här är fler aktier i Asien som rasar
Samsung Electronics straffas också hårt och var ned med över 7 procent tidigare under torsdagen, samtidigt som Seoul Semiconductor föll med mer än 5 procent.
Där till har LG Innotek tappat cirka 1 procent och aktien i Samsung SDI drygt 2 procent.
Allt enligt Bloomberg och CNBC, som uppger att även aktier med koppling till AI faller tungt i Japan, bland annat rapporteras Advantest backa med över 6 procent och Soft Bank Group med mer än 6 procent. Tokyo Electron har förlorat över 5 procent av börsvärdet och Renesas Electronics har minskat med 4 procent, framgår det.
Under onsdagskvällen och natten har det skett en omfattande utförsäljning av aktier i halvledaraktigr i USA, där bland andra Micron Technology sjönk med över 8 procent och Intel med mer än 4 procent. Flera andra bolaget inom samma segment noterade också kraftiga nedgångar.
Höjer varningsflagg för vinsterna
Louis Kondratev, handlare på XFUNDs, menar att panikutförsäljningen som nu märks i chip- och halvledaraktier är föga förvånande:
”Enbart halvledare utgör nu ungefär 20 % av S&P 500, vilket är otroligt svårt att upprätthålla”, säger han enligt CNBC och konstaterar att under IT-bubblan kring millennieskiftet svarade halvledare för drygt 8 procent av värdet i det amerikanska börsriktmärket S&P 500 och att den typen av aktier historiskt utgjort mellan 2 och 5 procent av indexet.
Han varnar för att vinsterna kan bli svårare att upprätthålla i branschen, även om vinstmomentumet varit fortsatt robust.
Uppåt på Wall Street på onsdagen
Det kan bli mer problematiskt för investerare att upprätthålla de höga värderingarna, anser han.
”Vinsttillväxten har varit mycket stark, men den är främst koncentrerad till halvledare, och den tillväxten kan börja avta i takt med att värderingarna hittar sin plats”, säger Louis Kondratev.
De amerikanska börserna stängde trots AI-turbulensen alla på plus under onsdagen. Dow Jones steg med 0,29 procent, Nasdaq Composite med 0,62 procent och S&P 500 lyfte 0,38 procent, enligt Reuters.
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