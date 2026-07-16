JUST NU: Techaktier i Asien kraschar brutalt

SK Hynix är föremål för en våldsam volatilitet efter noteringen i USA förra veckan och i måndags var aktien i halvledarbolaget föremål för sin brantaste nedgång under en handelsdag på grund av oron för utgifterna med artificiell intelligens, AI.

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Här är fler aktier i Asien som rasar

Samsung Electronics straffas också hårt och var ned med över 7 procent tidigare under torsdagen, samtidigt som Seoul Semiconductor föll med mer än 5 procent.

Där till har LG Innotek tappat cirka 1 procent och aktien i Samsung SDI drygt 2 procent.

Allt enligt och CNBC, som uppger att även aktier med koppling till AI faller tungt i Japan, bland annat rapporteras Advantest backa med över 6 procent och Soft Bank Group med mer än 6 procent. Tokyo Electron har förlorat över 5 procent av börsvärdet och Renesas Electronics har minskat med 4 procent, framgår det.

Under onsdagskvällen och natten har det skett en omfattande utförsäljning av aktier i halvledaraktigr i USA, där bland andra Micron Technology sjönk med över 8 procent och Intel med mer än 4 procent. Flera andra bolaget inom samma segment noterade också kraftiga nedgångar.