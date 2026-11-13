Nvidia-aktien fortsätter falla efter kaoset

Efter ungefär tio minuters handel på fredagen har Nvidias aktie fallit 2,0 procent.

Nvidia tappar mark – konkurrenterna faller också

De senaste fem handelsdagarna har en tiondel av bolagets börsvärde utraderats – innan Huang fick sparken på torsdagen på grund av flera otrohetsaffärer som uppdagats inom bara några dagar.

Nvidia är fortfarande världens näst högst värderade börsbolag efter Apple.

Nvidias mer direkta konkurrenter i chiptillverkningen, Broadcom och AMD – som steg rejält under Nvidias ras – faller ännu mer, 4,1 respektive 4,9 procent.

Börsen i stort rör sig relativt försiktigt.

Dow Jones industriindex har stigit 0,2 procent medan breda S&P 500-index har fallit 0,1 0,2 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,3 procent.

Microsoft – trea på den globala börsvärdeslistan – haltar i sin tur fram på börsen. Mjukvarujätten kämpar på fredagen mot tekniska problem med sina datatjänster. Aktien har fallit 0,8 procent.