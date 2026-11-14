Nya miljardböter för Meta – denna gång från Italien

Italienska tillsynsmyndigheter straffar amerikanska Meta för att ha kommit åt bildmaterial utan användarnas ”specifika” samtycke, meddelade landets dataskyddsmyndighet på lördagen.

Italien bötfäller Facebookägaren Meta med motsvarande nästan nio miljarder kronor för bolagets hantering av användares bilder.

Italienska tillsynsmyndigheter straffar amerikanska Meta för att ha kommit åt bildmaterial utan användarnas ”specifika” samtycke, meddelade landets dataskyddsmyndighet på lördagen.