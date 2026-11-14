Nya miljardböter för Meta – denna gång från Italien
Italien bötfäller Facebookägaren Meta med motsvarande nästan nio miljarder kronor för bolagets hantering av användares bilder.
Italienska tillsynsmyndigheter straffar amerikanska Meta för att ha kommit åt bildmaterial utan användarnas ”specifika” samtycke, meddelade landets dataskyddsmyndighet på lördagen.
Böterna uppgår till 805 miljoner euro (motsvarande 8,94 miljarder kronor).
Enligt en utredning, som inleddes i fjol, kom Facebook-appen för Android-enheter åt fotografier, videomaterial och metadata som tillhör italienska användare – ”utan att inhämta specifikt samtycke och utan att informera dem på ett korrekt sätt”.
Bötesbeloppet motsvarar cirka 0,47 procent av Metakoncernens globala intäkter, enligt myndigheten.
Meta har ännu inte kommenterat saken.