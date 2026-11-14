Jensen Huang ska ha vilselett Nvidias chefsjurist om spionen

Aktieägare stämmer Nvidia och Huang för missvisande uppgifter

I en grupptalan mot Nvidia och Huang hävdar en aktieägare bland annat att bolagets uppgifter om Megaspeed var missvisande. Stämningen gäller köp av Nvidia-aktier mellan den 9 oktober 2025 och den 8 november 2026, enligt advokatbyrån Rosen Law Firm.

För att vinna måste kärandena bland annat visa att bolaget och Huang medvetet vilselett investerarna, enligt en genomgång från Reuters. Den amerikanska finansinspektionen SEC har lägre beviskrav, men kan kräva att personer förbjuds att vara chefer eller styrelseledamöter i börsbolag.

Ann Lipton vid University of Colorado sa till Techcrunch den 10 november:

Man kan ha hur många kärleksaffärer med kinesiska spioner som helst. Man får bara inte ljuga om det enligt de federala värdepapperslagarna.

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Nvidia betalade 55 miljoner för utelämnad information år 2022

Redan år 2022 dömdes Nvidia att betala 5,5 miljoner dollar till SEC för att ha utelämnat att kryptobrytning var en betydande faktor bakom intäktstillväxten i spelverksamheten för räkenskapsåret 2018.

Bolaget varken medgav eller förnekade SEC:s slutsatser, enligt SEC. Kristina Littman, dåvarande chef för enheten för kryptotillgångar och cyberfrågor vid SEC:s tillsynsavdelning, sa i maj 2022:

Nvidias brister i informationsgivningen berövade investerarna avgörande information för att bedöma bolagets verksamhet på en nyckelmarknad.

Svensk grupptalan mot nya vd:n Colette Kress avgjordes 2026

Kryptouppgifterna låg också bakom en grupptalan mot Nvidia, Huang och den numera tillförordnade vd:n Colette Kress. I maj 2019 utsåg domstolen svenska E. Öhman J:or Fonder och pensionsfonden Stichting Pensioenfonds PGB till huvudkärande, med bland andra advokatbyrån Kessler Topaz som ombud, enligt domstolens beslut.

Målet godkändes som grupptalan den 25 mars 2026, och i kvartalsrapporten för perioden som slutade den 26 juli 2026 nämnde Nvidia ingen förlikning.

På advokatbyråns webbplats, senast ändrad den 9 november 2026, uppger Kessler Topaz att parterna nådde en lösning hösten 2026, utan att ange om det är en förlikning eller redovisa några villkor.

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