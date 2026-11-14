Nvidias tidigare vd Jensen Huang ska så sent som i oktober 2026 ha uppgett för Nvidias chefsjurist att kontakterna med den spionmisstänkte kvinnan bara var normala kundkontakter. Det är inte första gången Huang undanhåller information eller vilseleder. I år avslutades en svensk grupptalan mot bolaget, Huang och den nya tillförordnade vd:n Colette Kress.
Jensen Huang ska ha vilselett Nvidias chefsjurist om spionen
Redan hösten 2025 ska han ha gett liknande besked om affären. I två meddelanden i oktober 2026 skrev Jensen Huang att hans umgänge med Alice Huang, tidigare chef i ledningen för Nvidia-kunden Megaspeed International, gällde vanliga affärer med en kund, rapporterar Reuters. Bland mottagarna fanns chefsjuristen Tim Teter och marknadschefen Alison Wagonfeld.
Huang lämnade vd-posten 12 november
Huang fick lämna vd-posten den 12 november. Sedan den högsta stängningskursen den 6 oktober har börsvärdet krympt med mer än 1 800 miljarder dollar, enligt Reuters. Det är mer än 18 000 miljarder kronor. Jensen Huang bad om ursäkt i ett uttalande den 8 november, som Dagens PS återgav:
Det finns ingen ursäkt för det jag gjorde, jag är djupt ångerfull.
USA har utrett om Alice Huang spionerat för Kina, vilket Beijing förnekar, och Nvidia ville inte kommentera.
Aktieägare stämmer Nvidia och Huang för missvisande uppgifter
I en grupptalan mot Nvidia och Huang hävdar en aktieägare bland annat att bolagets uppgifter om Megaspeed var missvisande. Stämningen gäller köp av Nvidia-aktier mellan den 9 oktober 2025 och den 8 november 2026, enligt advokatbyrån Rosen Law Firm.
För att vinna måste kärandena bland annat visa att bolaget och Huang medvetet vilselett investerarna, enligt en genomgång från Reuters. Den amerikanska finansinspektionen SEC har lägre beviskrav, men kan kräva att personer förbjuds att vara chefer eller styrelseledamöter i börsbolag.
Ann Lipton vid University of Colorado sa till Techcrunch den 10 november:
Man kan ha hur många kärleksaffärer med kinesiska spioner som helst. Man får bara inte ljuga om det enligt de federala värdepapperslagarna.
Nvidia betalade 55 miljoner för utelämnad information år 2022
Redan år 2022 dömdes Nvidia att betala 5,5 miljoner dollar till SEC för att ha utelämnat att kryptobrytning var en betydande faktor bakom intäktstillväxten i spelverksamheten för räkenskapsåret 2018.
Bolaget varken medgav eller förnekade SEC:s slutsatser, enligt SEC. Kristina Littman, dåvarande chef för enheten för kryptotillgångar och cyberfrågor vid SEC:s tillsynsavdelning, sa i maj 2022:
Nvidias brister i informationsgivningen berövade investerarna avgörande information för att bedöma bolagets verksamhet på en nyckelmarknad.
Svensk grupptalan mot nya vd:n Colette Kress avgjordes 2026
Kryptouppgifterna låg också bakom en grupptalan mot Nvidia, Huang och den numera tillförordnade vd:n Colette Kress. I maj 2019 utsåg domstolen svenska E. Öhman J:or Fonder och pensionsfonden Stichting Pensioenfonds PGB till huvudkärande, med bland andra advokatbyrån Kessler Topaz som ombud, enligt domstolens beslut.
Målet godkändes som grupptalan den 25 mars 2026, och i kvartalsrapporten för perioden som slutade den 26 juli 2026 nämnde Nvidia ingen förlikning.
På advokatbyråns webbplats, senast ändrad den 9 november 2026, uppger Kessler Topaz att parterna nådde en lösning hösten 2026, utan att ange om det är en förlikning eller redovisa några villkor.
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