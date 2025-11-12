Dagens PS
Lovables vd tyst om siffran bakom enhörningen

Anton Osika är en av grundarna bakom Sveriges första AI-enhörning, Lovable.(Foto: Johan Carlberg/SVD/TT)
Anton Osika är en av grundarna bakom Sveriges första AI-enhörning, Lovable.(Foto: Johan Carlberg/SVD/TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

En av årets stora finans- och tekniksnackisar är utan tvekan den svenska AI-enhörning Lovable. Men den viktiga siffran som genererade medvinden har blivit en hemlis.

I somras kunde det svenska AI-undret Lovable meddela att man uppnåt årliga återkommande intäkter (så kallad ARR) på över 100 miljoner dollar. Det presenterades i samband med en investeringsrunda som gav bolaget en värdering på 1,8 miljarder dollar.

Men i en intervju med Breakit vill Anton Osika, bolagets vd, inte berätta vad siffran ligger på i dag.

Nämner andra KPI:er – men inte ARR

Andra nyckeltal förekommer i intervjun. Man har vuxit till över 100 anställda (i somras var man färre än 30), man har lockat över 8 miljoner användare och dessa bygger över 100 000 produkter i tjänsten varje dag, enligt Osikas uppgifter till Breakit.

Men när frågan kommer till de återkommande intäkterna, som tidigare lyftes upp i rampljuset, var han förtegen.

Det hade varit lägligt att presentera ännu starkare ARR-siffror. Det hade kunnat ge klarhet i hur bolaget påverkats av det stora trafiktappet i september, som Barclays analytiker presenterat. Då ska trafiken till Lovable ha backat 40 procent.

Samtidigt fortsätter det att figurera sagolika siffror gällande värderingen. En av bolagets ängelinvesterare har sagt till Breakit att han har fått bud på sina aktier som skulle värdera Lovable till 47 miljarder kronor.

Därför är ARR så viktigt för techbolag

ARR (Annual Recurring Revenue) betyder årligen återkommande intäkter och används för att mäta hur mycket intäkter ett bolag kan räkna med varje år från abonnemang eller licenser. Investerare fokuserar på ARR för att det säger mycket om:

  • Förutsägbarhet: Ger investerare en tydlig bild av bolagets stabila intäkter.
  • Tillväxt: En växande ARR visar att kundbasen expanderar och kunderna stannar kvar.
  • Värdering: Techbolag värderas ofta som en multipel av ARR – typiskt mellan 5 och 15 gånger beroende på tillväxt och lönsamhet.
Altmans plan: Gå med hundratals miljarder i förlust

Frågor kring värderingar, intäkter och kostnader är förstås inget unikt för Lovable. Det är snarare ett kännetecken för AI-bolagen. När OpenAIs Sam Altman pressats kring bolagets miljardförluster är han tydlig med att det här bara är början.

OpenAI förbereder sig för flera år av kraftiga förluster innan bolaget räknar med att nå lönsamhet omkring 2030.

Enligt The Information visar interna finansiella dokument att bolaget förväntar sig investeringar på omkring 115 miljarder dollar, drygt 1 000 miljarder kronor, fram till 2029.

Strategin bygger på massiva investeringar i infrastruktur, datacenter och halvledarteknik för att möta den snabbt växande efterfrågan på AI-tjänster.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

