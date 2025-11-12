Lovables vd tyst om siffran bakom enhörningen

I somras kunde det svenska AI-undret Lovable meddela att man uppnåt årliga återkommande intäkter (så kallad ARR) på över 100 miljoner dollar. Det presenterades i samband med en investeringsrunda som gav bolaget en värdering på 1,8 miljarder dollar.

Men i en intervju med Breakit vill Anton Osika, bolagets vd, inte berätta vad siffran ligger på i dag.

Nämner andra KPI:er – men inte ARR

Andra nyckeltal förekommer i intervjun. Man har vuxit till över 100 anställda (i somras var man färre än 30), man har lockat över 8 miljoner användare och dessa bygger över 100 000 produkter i tjänsten varje dag, enligt Osikas uppgifter till Breakit.

Men när frågan kommer till de återkommande intäkterna, som tidigare lyftes upp i rampljuset, var han förtegen.

Det hade varit lägligt att presentera ännu starkare ARR-siffror. Det hade kunnat ge klarhet i hur bolaget påverkats av det stora trafiktappet i september, som Barclays analytiker presenterat. Då ska trafiken till Lovable ha backat 40 procent.

Samtidigt fortsätter det att figurera sagolika siffror gällande värderingen. En av bolagets ängelinvesterare har sagt till Breakit att han har fått bud på sina aktier som skulle värdera Lovable till 47 miljarder kronor.

Därför är ARR så viktigt för techbolag

ARR (Annual Recurring Revenue) betyder årligen återkommande intäkter och används för att mäta hur mycket intäkter ett bolag kan räkna med varje år från abonnemang eller licenser. Investerare fokuserar på ARR för att det säger mycket om:

