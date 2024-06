Susanne Najafi om sina investeringar: "En all-in person"

2. När du och Sara Wimmercranz startade BackingMinds så ska ni ha sagt att “fördomar är ert arbitrage”. Vad menade ni?

“Vi ser möjligheter i det traditionella riskkapitalets “blinda fläckar” som uppstår på grund av branschens homogenitet och flockbeteende. För att vara en bransch som är så fokuserad på innovation så är den väldigt traditionell. Nästan alla investeringar i Sverige förblir i tighta homogena nätverk och man investerar efter en ”entreprenörskap” – så otroligt mycket potential missas. Andras fördomar blir våra affärsmöjligheter.”

Kan du ge ett exempel?

“Det är enkelt att jämföra med bostadsmarknaden: om många människor tittar på samma bostad blir den alldeles för dyr. Istället är vi på BackingMinds progressiva och analyserar stora mängder data för att identifiera områden där vi vill se förändring, områden som ofta förbises av andra. På så sätt hittar vi företag som är undervärderade av fel orsaker.”

3. Det är kanske som att välja mellan sina barn men lyft fram en av era investeringar som du tycker är särskilt intressant just nu?

“Vi har investerat i många fantastiska bolag men jag lyfter här CemVision, de producerar världens första fossilfria och resurseffektiva cement, som är 100 procent cirkulär. Vi vet att cementindustrin står för 8 procent av världens CO2-utsläpp, det byggs ett nytt New York varje månad och den globala cementmarknaden är värd uppskattningsvis över 4 000 miljarder kronor årligen. Inte långt efter att vi hade investerat blev det även klart att Bill Gates gått in i bolaget och nu har man fått samarbetsavtal med LKAB etc. De har fått ett överväldigande mottagande på marknaden, och ännu mer spännande nyheter kommer framöver!”

4. Du har tidigare berättat om hur du bröt nacken vid 28 års ålder i en skidolycka. Kort därefter sålde du din lägenhet och startade ditt första bolag. Har påverkade olyckan din syn på risk?

“Skidolyckan blev en avgörande händelse för mig. Den avdramatiserade risk och gav mig perspektiv. Jag tvingades sova i sittande ställning, vilket var perfekt för att ha laptopen i knät. Jag insåg att jag ville skapa något från grunden och ägnade nätterna åt att skriva pitchar. Vad hade jag att förlora, jag var ju inte förlorad eller död och i värsta fall om man misslyckas så får man väl skaffa sig ett jobb. Jag satte ett mål att omsätta 100 miljoner kr innan jag skulle fylla 30 och uppnådde det 1 år senare.”

5. Sparar du och investerar något på börsen också, i så fall hur?

“Jag är en “all-in”-person och har maximerat mina investeringar i och genom BackingMinds. Men privat gillar jag också att följa börsen och har en mindre portfölj med bolag jag tror på på lång sikt. Mitt största innehav är Nvidia, av naturliga skäl då de gått upp med över 1000 procent sedan 2018.”

