AI-snillet Altman: Så lyckas du i karriären

”Det kan vara det viktigaste under en mycket längre tidsperiod”, säger Sam Altman i en intervju med Stanford-professorn Dan Boneh som publicerats på onsdagen, berättar Business Insider.

Han säger att han ”självklart” skulle ha fokus på AI själv om han hade börjat om från början.

Nu vet vi alla att han redan har AI i blickfånget genom sitt OpenAI, som tagit fram ChatGPT.

Men hans karriärtips nu vänder sig till den nya generationen, och då är det AI som tveklöst trendar, menar han.

AI-geniet: Umgås med smarta människor

Vidare rekommenderar Sam Altman unga karriärister att hänga med smarta människor och att lära sig datavetenskap.

Det där med att hänga med andra snillen har Altman själv praktiserat, avslöjar han.

OpenAI-vd:n är så klart övertygad om att den nya tekniken kommer att stöpa om det mesta i samhället, inte minst vad det gäller arbetsuppgifter.

Hans företags stora affärsidé är så kallade artificiell generell intelligens, AGI, som innebär att maskiner kan resonera som människor, detta har varit företagets ledstjärna sedan verksamheten befann sig på forskningsstadiet, konstaterar Business Insider.

Altman har tidigare uttalat att OpenAI:s mål är senast i mars 2028 kunna presentera en automatiserad AI-forskare.