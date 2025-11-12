Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

AI-snillet Altman: Så lyckas du i karriären

AI
Fokusera på AI och umgås med smarta människor, tipsar OpenAI:s medgrundare och vd Sam Altman den nya generationen unga. (Foto: Jessica Christian/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Föga oväntat tipsar OpenAI-chefen Sam Altman om att du bör fokusera på AI (artificiell intelligens) för att klättra på karriärstegen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

”Det kan vara det viktigaste under en mycket längre tidsperiod”, säger Sam Altman i en intervju med Stanford-professorn Dan Boneh som publicerats på onsdagen, berättar Business Insider.

Han säger att han ”självklart” skulle ha fokus på AI själv om han hade börjat om från början.

Nu vet vi alla att han redan har AI i blickfånget genom sitt OpenAI, som tagit fram ChatGPT.

Men hans karriärtips nu vänder sig till den nya generationen, och då är det AI som tveklöst trendar, menar han.

AI-geniet: Umgås med smarta människor

Vidare rekommenderar Sam Altman unga karriärister att hänga med smarta människor och att lära sig datavetenskap.

Det där med att hänga med andra snillen har Altman själv praktiserat, avslöjar han.

OpenAI-vd:n är så klart övertygad om att den nya tekniken kommer att stöpa om det mesta i samhället, inte minst vad det gäller arbetsuppgifter.

Missa inte: OpenAI:s vd: “Om vi misslyckas borde vi gå under” Realtid

ANNONS

Hans företags stora affärsidé är så kallade artificiell generell intelligens, AGI, som innebär att maskiner kan resonera som människor, detta har varit företagets ledstjärna sedan verksamheten befann sig på forskningsstadiet, konstaterar Business Insider.

Altman har tidigare uttalat att OpenAI:s mål är senast i mars 2028 kunna presentera en automatiserad AI-forskare.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Altman: Universiteten halkar efter oss

Sam Altman har gått på Stanford. Han började där 2003 för att studera datavetenskap men hoppade av för att grunda appen Loopt vars inriktning var platsdelning på sociala medier.

Han gick vidare till att leda Y Combinator sedan Lopp bytt ägare.

Efter tiden på Y Combinator var han med och grundade OpenAI.

Han anser att det krävs en hel del förändringar i dagens universitets kursplaner för att matcha AI-agenternas nya verklighet. Där håller utbildningarna inte jämna steg med de snabba förändringarna som sker på AI-området, slår han fast.

Men fortfarande är det så, enligt Altman som får stöd av andra experter, att kunskaper i datavetenskap alltid är värdefull.

Läs också: Nu varnar AI-gurun Sam Altman för en AI-bubbla DagensPS

ANNONS

Läs även: Altman rasar mot statligt AI-stöd: “Vi vill inte ha era pengar” DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ChatGPTDataOpenAISam AltmanTekniktipsUngaVetenskap
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS