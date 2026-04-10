Tankesmedja: USA:s finanspolitik är direkt skadlig

Bra så länge det inte är konkurs

Just nu är det ingen på obligationsmarknaden som räknar med ”en fullständig implosion inom kort”, fortsätter tankesmedjans chef som tycker att besluten som politikerna fattar från båda sidor är ”mycket skadliga”.

”Om man tittar på ett företag är det inte som: ’Så länge det inte är i konkurs är det bra.’ Det finns beslut som företag fattar som är ineffektiva och dåliga för tillväxten – de överbelånar, och kanske går de inte i konkurs, men de skadar sig själva.”

Skyldiga nästa generation en lösning

USA har skapat sin egen kris, anser Peterson och tillägger:

”Jag tycker att vi är skyldiga nästa generation att få detta under kontroll”, säger han och slår fast att som situationen ser ut skadar det amerikanska barn och barnbarn som går framtiden till mötes.

Många experter är tveklöst oroliga över att skuldkvoten är ur balans. Däribland den amerikanska centralbankens ordförande Jerome Powell, vars mandat snart löper ut.

Jamie Dimon: Vi har missat en homerun

Jamie Dimon, vd för USA:s största bank JP Morgan Chase, har uttalat att USA försuttit chansen att få bukt med statsskulden. Man har missat en ”homerun” och därför återstår nu endast krishantering, enligt Dimon.

I stället för att proaktivt bygga skyddsvallar mot framtida kriser står USA nu inför en verklighet som präglas av krishantering, konstaterar bankjättens vd. Skulden växer snabbare än ekonomin och marginalerna är enligt bedömare i princip obefintliga.

Medan vissa experter tror att USA:s upplåning kan dra ner ekonomin på lång sikt bedömer andra att en framkomlig väg är att låta inflationen ta fart. Detta skulle leda till att ”skuldens reala värde urholkas över tid”, menar en del.

Räntorna bara fortsätter ticka på skulden

Bara räntebetalningar på skulden är i dag, enligt uppskattningar, mer än 1 biljon dollar om året.

I ekonomivärlden rasar debatten om vilka som drabbas hårdast av skuldträsket. Om det är pensionärer eller hushåll som sitter med bolån.

Enligt Michael Peterson är det obestridligt den yngre generation som får bära tyngsta bördan.

Unga och svaga största förlorarna i krisen

”Jag tror att det är svårt att förstå hur det skulle utveckla sig vad gäller smärtan, om man så vill, men det kommer att bli utbrett och det kommer att bli betydande och det kommer att vara långvarigt”, säger han till Fortune och tillägger att de mest utsatta i samhället får betala det högsta priset på sikt.

