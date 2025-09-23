Jamie Dimon: Enda receptet mot USA:s underskott

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Dimon varnar för att marknaderna en dag kan tröttna på att ge lån utan högre räntor i en tid där USA:s statsskuld uppgår till 37,5 biljoner dollar.

Att skuldskulden är så hög är ohållbart, slår bankdirektören fast och poängterar att lösningen på situationen inte är handelstullar.

Dimon: Underskottet måste minska

Samtidigt berömde Wall Street-bankens vd president Donald Trumps tillväxtfrämjande åtgärder, men han efterlyser en tvåpartiinsats liknande Simpson-Bowles ansträngning för att härbärgera underskottet.

”Underskottet måste minska en dag”, säger Dimon till CNBC-TV18.

Simpson-Bowles-kommissionen var ett initiativ som lanserades under Obama-administrationen 2010 för att ta itu med statsskulden, men mycket av rekommendationerna misslyckades då det inte backades upp av hela det politiska systemet.