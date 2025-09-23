Dagens PS
Jamie Dimon: Enda receptet mot USA:s underskott

USA
Tillväxt är enda receptet mot USA:s budgetunderskott, enligt Jamie Dimon. (Foto: Michel Euler/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025


Enligt JPMorgans vd Jamie Dimon är det bara snabbare tillväxt som kan återställa balansen i USA:s skuldkvot. Det säger han till CNBC.

Dimon varnar för att marknaderna en dag kan tröttna på att ge lån utan högre räntor i en tid där USA:s statsskuld uppgår till 37,5 biljoner dollar.

Att skuldskulden är så hög är ohållbart, slår bankdirektören fast och poängterar att lösningen på situationen inte är handelstullar.

Dimon: Underskottet måste minska

Samtidigt berömde Wall Street-bankens vd president Donald Trumps tillväxtfrämjande åtgärder, men han efterlyser en tvåpartiinsats liknande Simpson-Bowles ansträngning för att härbärgera underskottet.

”Underskottet måste minska en dag”, säger Dimon till CNBC-TV18.

Simpson-Bowles-kommissionen var ett initiativ som lanserades under Obama-administrationen 2010 för att ta itu med statsskulden, men mycket av rekommendationerna misslyckades då det inte backades upp av hela det politiska systemet.

Bäst att angripa underskottet direkt

Jamie Dimon konstaterar att USA inte angripit underskottet på allvar, men när det uppstår svårigheter på riktigt med det har han svårt att sia om, kanske tar det några månader, kanske flera år.

Men det finns inga skäl att vänta, bättre då att attackera det nu, anser JPMorgans vd.

Ett sätt att få bukt med det är att dra ner på utgifterna, men det sätt bankjättens vd förordar är att öka tillväxten.

Efterlyser en konkret strategi för tillväxt

Han framhåller också att regleringar hämmar USA:s förmåga att växa ekonomiskt.

”Jag tror att regleringar i världen har bromsat investeringar, tillstånd och byggnation. Alla du pratar med inom någon bransch kommer att säga att det nästan är längre tid att få tillstånd och utkämpa rättstvister än att bygga det du försöker bygga”, säger Dimon till CNBC och upprepar:

”Vi behöver en tillväxtstrategi…”

BudgetunderskottEkonomiJamie DimonJPMorgan ChaseSkuldkvotUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

