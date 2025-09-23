Enligt JPMorgans vd Jamie Dimon är det bara snabbare tillväxt som kan återställa balansen i USA:s skuldkvot. Det säger han till CNBC.
Jamie Dimon: Enda receptet mot USA:s underskott
Mest läst i kategorin
Trumps handelstullar kan dämpa OECD:s eufori
Tillväxtutsikterna har förbättrats för USA och världen i stort, men Trumps tullar kan grusa åtminstone delar av den optimistiska OECD-prognosen. Amerikanska CNBC berättar att OECD höjer den globala prognosen för tillväxt från 2,9 procent i juni till nuvarande 3,2 procent. Bakgrunden till detta är bland annat att tillväxtekonomier uppvisat mer motståndskraft än väntat. Effekterna av …
Så fungerar den svenska skuldbromsen
Sverige har en av de lägsta statsskulderna i Europa. Nu hoppas Finland på samma recept och sneglar på den svenska skuldbromsen. Sverige gick från kris till en av Europas lägsta statsskulder. Men hur fungerar den svenska skuldbromsen och vad är det egentligen som ligger bakom? Och varför vill Finland kopiera systemet? Missa inte: Så sparar …
Här säger folket ja till ny förmögenhetsskatt
Frankrikes knackiga ekonomi kan bana väg för återinförandet av en förmögenhetsskatt i landet, konstaterar The Wall Street Journal. I opinionsundersökningar får en comeback för förmögenhetsskatten starkt stöd, skriver tidningen och konstaterar att det är en följd av att de offentliga finanserna är under isen. Det är en den franske ekonomen Gabriel Zucman som enligt WSJ …
Riksbanken trycker på gasen
Det räcker inte med statens höstbudget för att få fart på Sveriges ekonomi. Den höga arbetslösheten manar Riksbanken till handling. En oenig direktion har beslutat att sänka Sveriges så kallade styrränta till 1,75 procent, i linje med marknadens förväntningar. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde. Detta trots en krypande inflation och stora …
Ray Dalio: ”Mycket, mycket mörka tider” stundar
Enligt hedgefondmiljardären Ray Dalio står världen med USA och Storbritannien i fokus inför svåra konflikter, både globalt och internt, och de är nära förestående, hävdar han. Den ikoniske investeraren, som står bakom den gigantiska hedgefonden Bridgewater Associates, utfärdar sin skarpa varning mot USA och Storbritannien. Det är dessa två länders framtid som bekymrar Dalio djupt. …
Dimon varnar för att marknaderna en dag kan tröttna på att ge lån utan högre räntor i en tid där USA:s statsskuld uppgår till 37,5 biljoner dollar.
Att skuldskulden är så hög är ohållbart, slår bankdirektören fast och poängterar att lösningen på situationen inte är handelstullar.
Dimon: Underskottet måste minska
Samtidigt berömde Wall Street-bankens vd president Donald Trumps tillväxtfrämjande åtgärder, men han efterlyser en tvåpartiinsats liknande Simpson-Bowles ansträngning för att härbärgera underskottet.
”Underskottet måste minska en dag”, säger Dimon till CNBC-TV18.
Simpson-Bowles-kommissionen var ett initiativ som lanserades under Obama-administrationen 2010 för att ta itu med statsskulden, men mycket av rekommendationerna misslyckades då det inte backades upp av hela det politiska systemet.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Bäst att angripa underskottet direkt
Jamie Dimon konstaterar att USA inte angripit underskottet på allvar, men när det uppstår svårigheter på riktigt med det har han svårt att sia om, kanske tar det några månader, kanske flera år.
Men det finns inga skäl att vänta, bättre då att attackera det nu, anser JPMorgans vd.
Ett sätt att få bukt med det är att dra ner på utgifterna, men det sätt bankjättens vd förordar är att öka tillväxten.
Läs även: JP Morgan-vd:n: USA:s ekonomi blir allt svagare Realtid
Efterlyser en konkret strategi för tillväxt
Han framhåller också att regleringar hämmar USA:s förmåga att växa ekonomiskt.
”Jag tror att regleringar i världen har bromsat investeringar, tillstånd och byggnation. Alla du pratar med inom någon bransch kommer att säga att det nästan är längre tid att få tillstånd och utkämpa rättstvister än att bygga det du försöker bygga”, säger Dimon till CNBC och upprepar:
”Vi behöver en tillväxtstrategi…”
Läs också: Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord DagensPS
Läs mer: Jamie Dimon om USA-ekonomin: ”Hittills, allt bra” DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Jamie Dimon: Enda receptet mot USA:s underskott
Enligt JPMorgans vd Jamie Dimon är det bara snabbare tillväxt som kan återställa balansen i USA:s skuldkvot. Det säger han till CNBC. Dimon varnar för att marknaderna en dag kan tröttna på att ge lån utan högre räntor i en tid där USA:s statsskuld uppgår till 37,5 biljoner dollar. Att skuldskulden är så hög är …
Musks stora comeback: Nytt årshögsta för Tesla
Tesla har gjort en vild resa det senaste året. Från totala toppnivåer när Donald Trump vann valet och djupa fall därefter. Men nu är elbilsföretaget och techjätten tillbaka i högform. Inte för att bilarna säljer bättre än någonsin, utan en tro på att Musk ska leverera nya framsteg för bolaget. Aktien gick över den tidigare …
Trump kopplar paracetamol till autism – forskare rasar
Donald Trump pekar ut paracetamol under graviditet som en risk för autism. Forskarna kallar beskedet uselt, chockerande och farligt. Paracetamol är ett av världens mest använda läkemedel mot smärta och feber. Nu hävdar USA:s president Donald Trump att användning under graviditet kan kopplas till autism hos barn, ett uttalande som fått forskare att slå larm …
19-åring åtalas för cyberattacker – pressat offer på 1,2 miljarder
Två unga män från Storbritannien står nu inför allvarliga anklagelser efter att ha kopplats till en serie omfattande cyberattacker. En av männen misstänks ha spelat en central roll i intrång som påverkat både företag och myndigheter, med krav på betalningar som uppgår till hundratals miljoner svenska kronor. Utredningarna sträcker sig över flera länder, vilket belyser …
Trumps handelstullar kan dämpa OECD:s eufori
Tillväxtutsikterna har förbättrats för USA och världen i stort, men Trumps tullar kan grusa åtminstone delar av den optimistiska OECD-prognosen. Amerikanska CNBC berättar att OECD höjer den globala prognosen för tillväxt från 2,9 procent i juni till nuvarande 3,2 procent. Bakgrunden till detta är bland annat att tillväxtekonomier uppvisat mer motståndskraft än väntat. Effekterna av …