OpenAI:s finanschef Sarah Friar ifrågasätter internt om bolaget är redo för börsnotering 2026 trots en värdering på 852 miljarder dollar, cirka 8 021 miljarder kronor.
OpenAI:s finanschef ifrågasätter börsnotering 2026
Vad betyder det för svenska techfonder med AI-exponering?
Dagen PS rapporterade förra veckan om OpenAI:s rekordfinansiering på 122 miljarder dollar, cirka 1 149 miljarder kronor, den största privata kapitalrunda i historien. Nu framkommer att det finns en intern spricka i företagsledningen som marknaden ännu inte fullt ut har prisat in.
Interna varningar om börsnoteringen
Enligt The Information har finanschef Sarah Friar internt varnat kollegor om att bolaget sannolikt inte är redo för en börsnotering under 2026.
Friar uppges ha sagt att hon inte är säker på om OpenAI behöver pumpa in så mycket kapital i AI-servrar de kommande åren, och om den avtagande intäktstillväxten överhuvudtaget bär upp de åtaganden bolaget redan gjort.
Projekterade förluster för 2026 landar på 17 miljarder dollar, enligt Realtid, trots att bolaget under 2025 redovisade intäkter på 13,1 miljarder dollar.
Sam Altman, vd för OpenAI, och Friar gick gemensamt ut med ett uttalande om att de är fullt överens om att göra långsiktig tillgång till beräkningskraft till en kärnstrategi för OpenAI, men oenigheten om börstidtabellen kvarstår.
Vad det betyder för svenska sparare
Open AI är inte börsnoterat, men det är Microsoft, Nvidia och Amazon, som alla har djupa ägarintressen eller strategiska partnerskap med bolaget. Svenska techfonder som Swedbank Robur Technology och SEB Teknologifond har tung exponering mot dessa bolag.
En försenad eller turbulent börsnotering kyler ned sentimentet för hela AI-sektorn. Som Dagens PS tidigare analyserat riskerar småsparare att komma in sent i OpenAI-storyn när de stora vinsterna redan är fördelade bland tidiga insiders.
PS analys
Det är ovanligt att en CFO bromsar sin vd:s börsambitioner offentligt. Friar är inte en person som normalt sett föredrar försiktighet.
Hon tog Nextdoor till börsen under svåra marknadsförhållanden och hanterade Block:s finanser genom en komplex mix av betalningar, konsumentlån och streaming.
Att hon nu höjer handen signalerar att siffrorna inte håller ihop på det sätt som publika investerare brukar kräva.
Altman uppges dessutom ha uteslutit Friar från vissa finansiella diskussioner, och sedan förra året rapporterar hon till Fidji Simo snarare än direkt till honom, enligt StockWitz.
Det är en ovanlig struktur som sällan syns i välmående bolag.
