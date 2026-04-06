OpenAI:s finanschef ifrågasätter börsnotering 2026

Interna varningar om börsnoteringen

Enligt The Information har finanschef Sarah Friar internt varnat kollegor om att bolaget sannolikt inte är redo för en börsnotering under 2026.

Friar uppges ha sagt att hon inte är säker på om OpenAI behöver pumpa in så mycket kapital i AI-servrar de kommande åren, och om den avtagande intäktstillväxten överhuvudtaget bär upp de åtaganden bolaget redan gjort.

Projekterade förluster för 2026 landar på 17 miljarder dollar, enligt Realtid, trots att bolaget under 2025 redovisade intäkter på 13,1 miljarder dollar.

Sam Altman, vd för OpenAI, och Friar gick gemensamt ut med ett uttalande om att de är fullt överens om att göra långsiktig tillgång till beräkningskraft till en kärnstrategi för OpenAI, men oenigheten om börstidtabellen kvarstår.