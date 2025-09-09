Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Får direkt effekt på arbetslösheten

Arbetskraften drabbas hårt av den minskade konsumtionsnivån, enligt finanskollapsen sierska som förklarar att konsumtionsutgifterna svarar för cirka 20 procent av sysselsättningen, inklusive hotell-, restaurang och detaljhandelssektorn.

Hon lyfter fram denna orsak som en ”primär indikator” som får negativ effekt för en rad viktiga kategorier för jobben, skriver Fortune med hänvisning till Fox Business.

Immigrationspolitiken under president Trump bidrar också till en illavarslande spiral, anser experten, och tillsammans signalerar det att den ekonomiska miljön i USA är ”mer bräcklig” än vad den allmänna uppfattningen är.

Meredith Whitney befarar att den amerikanska arbetslösheten stiger till höga 4 procent eller mer än så i slutet av i år och in på nästa år.

Arbetslösheten kan till och med närma sig 5-procentintervallet, enligt finansanalytikern.

Mycket hög siffra jämfört med 2022

Även om det inte är någon dramatisk arbetslöshetssiffra historiskt, beroende på vem du frågar, kan en jämförelse göras med 2022. Då skvalpade arbetslösheten i USA på omkring 3 procent, den lägsta nivån sedan 1970-talet, framgår det.

Nu ser hon hur en oerhört viktig generation för den amerikanska konsumtionen tappar kraft, främst är det högskoleutbildade mellan 24 och 38 år som tidigare spenderat mycket pengar på konsumtion som nu får tampas med en rad utmaningar.

Dessa individer har varit en drivkraft för ekonomin men brottas nu och har gjort det i flera år med återbetalningar av studielån, men känner även av avvecklingen av sjukvårdssubventioner.

Hennes alarmerande analys sträcker sig över fem år och hon slår bland annat fast att kontrasten är stor mellan det hon kallar högkonsumenter och ”avokadotoastkonsumenten”.

