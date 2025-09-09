Dagens PS
Oraklet varnar millennials – fick rätt om finanskrisen

finanskrisen
Meredith Whitney förutspådde finanskrisen 2008. Nu varnar hon millennialls och Generation Z för tuffa, ekonomiska tider. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Enligt det så kallade Wall Street-oraklet, som förutspådde finanskrisen 2008, är Gen Z-generationen och millennials mycket sårbara det kommande året.

Meredith Whitney vann marknadens respekt på allvar när hon prickade in att de så kallade subprime-lånen på bostadsmarknaden skulle utlösa en finanskrasch för 17 år sedan.

Det har gått snart två decennier sedan den profetian infriades och i dag har den numera kända finansanalytikern skiftat fokus till att varna yngre generationer för de svårigheter som dessa står inför i USA:s svängiga ekonomi, berättar Fortune med hänvisning till Fox Business.

Ser en rad hot mot millennials

I ett nyligen sänt avsnitt “Barron’s Roundtable” i den amerikanska finans-tv-kanalen slår Whitney larm om att Generation Z och millennials är exponerade för en rad ekonomiska hot, som drabbar deras motståndskraft negativt.

Det rör sig om alltifrån stigande kostnader, stagnerade löner, problemet att få en bostad till ett haltande socialt skyddsnät.

Att USA:s jobbtillväxt är nedslående förvånar henne inte alls, detta har sin grund i en underliggande svag ekonomi där den yngre generationen, födda ungefär mellan 1997 och 2012, fått se sin köpkraft minska.

Får direkt effekt på arbetslösheten

Arbetskraften drabbas hårt av den minskade konsumtionsnivån, enligt finanskollapsen sierska som förklarar att konsumtionsutgifterna svarar för cirka 20 procent av sysselsättningen, inklusive hotell-, restaurang och detaljhandelssektorn.

Hon lyfter fram denna orsak som en ”primär indikator” som får negativ effekt för en rad viktiga kategorier för jobben, skriver Fortune med hänvisning till Fox Business.

Immigrationspolitiken under president Trump bidrar också till en illavarslande spiral, anser experten, och tillsammans signalerar det att den ekonomiska miljön i USA är ”mer bräcklig” än vad den allmänna uppfattningen är.

Meredith Whitney befarar att den amerikanska arbetslösheten stiger till höga 4 procent eller mer än så i slutet av i år och in på nästa år.

Arbetslösheten kan till och med närma sig 5-procentintervallet, enligt finansanalytikern.

Mycket hög siffra jämfört med 2022

Även om det inte är någon dramatisk arbetslöshetssiffra historiskt, beroende på vem du frågar, kan en jämförelse göras med 2022. Då skvalpade arbetslösheten i USA på omkring 3 procent, den lägsta nivån sedan 1970-talet, framgår det.

Nu ser hon hur en oerhört viktig generation för den amerikanska konsumtionen tappar kraft, främst är det högskoleutbildade mellan 24 och 38 år som tidigare spenderat mycket pengar på konsumtion som nu får tampas med en rad utmaningar.

Dessa individer har varit en drivkraft för ekonomin men brottas nu och har gjort det i flera år med återbetalningar av studielån, men känner även av avvecklingen av sjukvårdssubventioner.

Hennes alarmerande analys sträcker sig över fem år och hon slår bland annat fast att kontrasten är stor mellan det hon kallar högkonsumenter och ”avokadotoastkonsumenten”.

