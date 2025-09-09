Inför Fed-beskedet: Landeborn om aktierna som kan lyfta

Maria Landeborn, erfaren sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank Sverige, pekar nu ut vilka aktier hon tror kan lyfta på beskedet.

Läs även: Skistar-aktien: Mot rött kvartal – men guldläge inför vintern? – Dagens PS

“Alla” räknar med sänkning

Den här veckan riktas många blickar på världens börser mot torsdagens inflationsstatistik i USA.

Siffran är i sin tur en del av det större pusslet som Fed nu försöker lägga för att bestämma takten på den räntesänkning som alla experter förväntar sig inleds senare i september.

“Marknaden räknar med 100 procents sannolikhet med att Fed sänker räntan i september, och det spekuleras till och med i att det kan bli en dubbelsänkning”, skriver Maria Landeborn i sitt senaste veckobrev om det kommande Fed-beskedet och fortsätter;

“Det ser vi som osannolikt, men att Fed sänker räntan ett par gånger innan året är slut framstår som högst troligt med tanke på avmattningen i ekonomin.”