Inför Fed-beskedet: Landeborn om aktierna som kan lyfta

Danske Banks expert Maria Landeborn pekar i sitt senaste veckobrev ut aktierna hon tror kan lyfta på det kommande Fed-beskedet.
Danske Banks expert Maria Landeborn pekar i sitt senaste veckobrev ut aktierna hon tror kan lyfta på det kommande Fed-beskedet. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Om ett par veckor kommer vad de flesta experter är överens om den första räntesänkningen i USA på flera år när Fed-beskedet levereras.

Maria Landeborn, erfaren sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank Sverige, pekar nu ut vilka aktier hon tror kan lyfta på beskedet.

“Alla” räknar med sänkning

Den här veckan riktas många blickar på världens börser mot torsdagens inflationsstatistik i USA.

Siffran är i sin tur en del av det större pusslet som Fed nu försöker lägga för att bestämma takten på den räntesänkning som alla experter förväntar sig inleds senare i september.

“Marknaden räknar med 100 procents sannolikhet med att Fed sänker räntan i september, och det spekuleras till och med i att det kan bli en dubbelsänkning”, skriver Maria Landeborn i sitt senaste veckobrev om det kommande Fed-beskedet och fortsätter;

“Det ser vi som osannolikt, men att Fed sänker räntan ett par gånger innan året är slut framstår som högst troligt med tanke på avmattningen i ekonomin.”

“Småbolagen är lågt värderade”

Innan 2026 slut räknar nu marknaden med hela sex räntesänkningar i USA.

Börsen har sin vana trogen redan intecknat kommande Fed-besked i kurserna, därav förra veckans nya börsrekord, men Maria Landeborn tror ända att det finns aktier som kommer att gynnas ytterligare av kommande sänkningar.

“Vi väntar oss att räntesänkningar i USA ger stöd åt globala aktier generellt, men framför allt är lägre korta räntor positivt för amerikanska småbolag som ofta har en relativt hög skuldsättning samt korta räntebindningstider”, skriver hon.

“Småbolag i USA är lågt värderade och vi bedömer att uppgången kan fortsätta om Fed levererar på förväntningarna om sänkt styrränta och fler sänkningar i prognosen för nästa år”, utvecklar hon.

Fed-beskedet i mitten av september

Men det finns även andra delar av börsen som kan gynnas av Fed-beskedet.

“Vi förblir också positiva till utsikterna för globala aktier”, skriver Danske banks expert och förklarar;

“Osäkerheten kring amerikansk handelspolitik har minskat, och vi bedömer att stark vinsttillväxt, fortsatt motståndskraftig konjunktur samt räntesänkningar i USA kommer att fortsätta lyfta aktiemarknaden framöver.”

Klockan 14.30 på torsdag svensk tid får vi veta USA:s exakta inflation för augusti och den 16-17 september kommer Fed-beskedet.

AktietipsEkonomiFedMaria LandebornRäntaStockholmsbörsenSverigeUSA
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

