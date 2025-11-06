Swedbank ser fortsatt styrka i Nordeas aktie efter storbankens kapitalmarknadsdag och höjer rekommendationen till köp från att tidigare varit mer neutral.
Swedbank imponeras av Nordea: Höjer aktien till köp
Mest läst i kategorin
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. ”BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? ”Som …
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Analytiker spår vändning för Europas biltillverkare
Nästa år vänder det upp igen för Europas biltillverkare efter ett motigt 2025, tror analytiker, berättar Bloomberg. Nyhetsbyrån konstaterar att det här året kännetecknats av en mängd vinstvarningar från den europeiska bilindustrin, men att det ser ut att ljusna under 2026. ”Stoxx Europe 600 bilindex förväntas öka kraftigt i vinst per aktie under 2026 och …
”De nya målen är ambitiösa, både vad gäller intäktstillväxt och kostnadskontroll”, skriver analytikern Markus Sandgren i en färsk analys.
Läs även: Köpråd från Aktiespararna: “Vi ser kurspotential” – Dagens PS
Ambitiösa mål för nästa decennium
Swedbank höjer sin rekommendation för Nordea (börskurs Nordea) till Köp (från Behåll) och justerar riktkursen upp till 16,10 euro, enligt en ny analys från Kepler Cheuvreux som skriver analyser åt banken.
Analytikern Markus Sandgren beskriver bankens nya strategi som offensiv och välgrundad.
Han ser att Nordeas starka historiska prestation ger goda förutsättningar för att fortsätta växa snabbare än marknaden.
Vid bankens kapitalmarknadsdag presenterades finansiella mål för perioden 2026–2030.
Fokus på tillväxt – inte bara besparingar
Nordea siktar bland annat på en avkastning på eget kapital över 15 procent under hela planperioden, med en väsentligt högre nivå mot slutet av decenniet.
”Strategin är offensiv och inriktad på tillväxt i intäkter snarare än enbart kostnadsbesparingar”, skriver Sandgren.
Rapport: Nordea bättre än experterna trott
Nordea är först ut att öppna böckerna för det tredje kvartalet bland storbankerna. Rapporten slog experternas förväntningar på flera punkter.
Nordea räknar med en genomsnittlig utlåningstillväxt på 3 procent per år i Norden och siktar på att växa 1,5 gånger snabbare än marknaden.
Tillväxten ska ske genom stordriftsfördelar, automation och AI, vilket väntas ge en tydlig effekt på kostnadseffektiviteten enligt Swedbank. Samtidigt ska antalet anställda ligga stabilt fram till 2030, med endast mindre omstruktureringskostnader under 2026.
Attraktiv värdering och starka fundamenta
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Swedbank gör endast mindre justeringar i sina prognoser, men höjer det långsiktiga antagandet om avkastning på eget kapital till 15 procent.
”Vi ser fortsatt starka fundamenta, en attraktiv direktavkastning och låg risknivå”, skriver Sandgren i analysen.
Swedbank värderar nu Nordea till 2,02 gånger det materiella bokförda värdet och 11,1 gånger den väntade vinsten per aktie för 2026. Det kan jämföras med dagens nivåer på 1,79x respektive 9,9x.
Riktkursen sätts som sagt till 16,10 euro, att jämför med 14,31 euro idag vilket ger en potentiell uppsida på drygt 12 procent.
Läs även: Analytiker: “Tuffa år framför oss på börsen” – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Kim Kardashians rättsdrama totalsågas: "Det sämsta som någonsin gjorts"
När Kim Kardashian klev in i rollen som skilsmässoadvokat i Ryan Murphys nya serie All’s Fair var förväntningarna skyhöga. Serien, som hade premiär på Disney+ och Hulu i veckan, beskrivs som ett stjärnspäckat rättsdrama om kvinnlig styrka, glamour och intriger i Los Angeles. Resultatet, menar kritikerna, blev i stället ett haveri av bibliska proportioner. Så …
Hyresgästen sänkte sin hyra när värden höjde
Mannen tog sig friheten att dra av för både det ena och det andra när hyresvärden höjde hyran och betalade endast vad han ansåg var rimligt. Det började med att hyresvärden 2023 ville höja hyran till 5 750 kronor, men det vägrade den 68-årige mannen att gå med på och köpslog då med sin värd …
Då går du miste om extra pengar i pensionen
Många pensionärer går miste om en extra slant varje månad. Det handlar om det så kallade inkomstpensionstillägget. Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall i en intervju med News55. Men det finns en gräns för hur mycket – eller lite – man får ha i pension …
Budgetturisterna flyr Mallorca, lyxresenärerna checkar in
När tyskarna packar sina charterväskor för sista gången och britterna byter sangrian mot ouzo i Grekland, jublar Mallorcas hotellägare i smyg. Ön som en gång byggde sin rikedom på otaliga solstolar och billig sangria gör nu allt för att locka färre – men rikare – gäster. Strategin att bli Medelhavets premiumparadis börjar ge resultat. Från …
Bankerna svänger – försvarsfonder nytt hett mode
Svenska banker gör en helomvändning. På bara några år har försvar gått från att vara en etisk gråzon till att bli det hetaste temat på fondmarknaden. Nu lanserar storbankerna sina egna försvarsfonder. På bara några år har det som tidigare var tabu i finansvärlden blivit en av årets största trender. Svenska storbanker som SEB, Swedbank …