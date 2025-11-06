Swedbank imponeras av Nordea: Höjer aktien till köp

”De nya målen är ambitiösa, både vad gäller intäktstillväxt och kostnadskontroll”, skriver analytikern Markus Sandgren i en färsk analys.

Ambitiösa mål för nästa decennium

Swedbank höjer sin rekommendation för Nordea (börskurs Nordea) till Köp (från Behåll) och justerar riktkursen upp till 16,10 euro, enligt en ny analys från Kepler Cheuvreux som skriver analyser åt banken.

Analytikern Markus Sandgren beskriver bankens nya strategi som offensiv och välgrundad.

Han ser att Nordeas starka historiska prestation ger goda förutsättningar för att fortsätta växa snabbare än marknaden.

Vid bankens kapitalmarknadsdag presenterades finansiella mål för perioden 2026–2030.

Fokus på tillväxt – inte bara besparingar

Nordea siktar bland annat på en avkastning på eget kapital över 15 procent under hela planperioden, med en väsentligt högre nivå mot slutet av decenniet.

”Strategin är offensiv och inriktad på tillväxt i intäkter snarare än enbart kostnadsbesparingar”, skriver Sandgren.

Nordea räknar med en genomsnittlig utlåningstillväxt på 3 procent per år i Norden och siktar på att växa 1,5 gånger snabbare än marknaden.

Tillväxten ska ske genom stordriftsfördelar, automation och AI, vilket väntas ge en tydlig effekt på kostnadseffektiviteten enligt Swedbank. Samtidigt ska antalet anställda ligga stabilt fram till 2030, med endast mindre omstruktureringskostnader under 2026.

Attraktiv värdering och starka fundamenta