Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Swedbank imponeras av Nordea: Höjer aktien till köp

Nordeas aktie får ett köpråd av storbankskollegan Swedbank som imponeras av konkurrentens nya ambitiösa mål.
Nordeas aktie får ett köpråd av storbankskollegan Swedbank som imponeras av konkurrentens nya ambitiösa mål. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Swedbank ser fortsatt styrka i Nordeas aktie efter storbankens kapitalmarknadsdag och höjer rekommendationen till köp från att tidigare varit mer neutral.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

”De nya målen är ambitiösa, både vad gäller intäktstillväxt och kostnadskontroll”, skriver analytikern Markus Sandgren i en färsk analys.

Läs även: Köpråd från Aktiespararna: “Vi ser kurspotential” – Dagens PS

Ambitiösa mål för nästa decennium

Swedbank höjer sin rekommendation för Nordea (börskurs Nordea) till Köp (från Behåll) och justerar riktkursen upp till 16,10 euro, enligt en ny analys från Kepler Cheuvreux som skriver analyser åt banken.

Analytikern Markus Sandgren beskriver bankens nya strategi som offensiv och välgrundad.

Han ser att Nordeas starka historiska prestation ger goda förutsättningar för att fortsätta växa snabbare än marknaden.

Vid bankens kapitalmarknadsdag presenterades finansiella mål för perioden 2026–2030.

Fokus på tillväxt – inte bara besparingar

Nordea siktar bland annat på en avkastning på eget kapital över 15 procent under hela planperioden, med en väsentligt högre nivå mot slutet av decenniet.

ANNONS

”Strategin är offensiv och inriktad på tillväxt i intäkter snarare än enbart kostnadsbesparingar”, skriver Sandgren.

Rapport: Nordea bättre än experterna trott

Nordea är först ut att öppna böckerna för det tredje kvartalet bland storbankerna. Rapporten slog experternas förväntningar på flera punkter.

Nordea räknar med en genomsnittlig utlåningstillväxt på 3 procent per år i Norden och siktar på att växa 1,5 gånger snabbare än marknaden.

Tillväxten ska ske genom stordriftsfördelar, automation och AI, vilket väntas ge en tydlig effekt på kostnadseffektiviteten enligt Swedbank. Samtidigt ska antalet anställda ligga stabilt fram till 2030, med endast mindre omstruktureringskostnader under 2026.

Attraktiv värdering och starka fundamenta

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Swedbank gör endast mindre justeringar i sina prognoser, men höjer det långsiktiga antagandet om avkastning på eget kapital till 15 procent.

”Vi ser fortsatt starka fundamenta, en attraktiv direktavkastning och låg risknivå”, skriver Sandgren i analysen.

Swedbank värderar nu Nordea till 2,02 gånger det materiella bokförda värdet och 11,1 gånger den väntade vinsten per aktie för 2026. Det kan jämföras med dagens nivåer på 1,79x respektive 9,9x.

Riktkursen sätts som sagt till 16,10 euro, att jämför med 14,31 euro idag vilket ger en potentiell uppsida på drygt 12 procent.

ANNONS

Läs även: Analytiker: “Tuffa år framför oss på börsen” – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsNordeaStockholmsbörsenstorbankSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS