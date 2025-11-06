Aktien är upp drygt 30 procent på ett år. Men ett nytt köpråd från Aktiespararnas expert ser mycket potential till i det svenska börsbolagets värdering.
Köpråd från Aktiespararna: "Vi ser kurspotential"
“Med en fortsatt utbyggnad av butiksnätet och en väsentligt starkare konsumentkonjunktur ser vi förutsättningar för en god omsättningstillväxt”, skriver analytikern Hans-Olov Öberg.
Läs även: Lyckas på börsen? Undvik Stureplan – Dagens PS
Köpråd redan för ett år sedan
För prick ett år sedan så lämnade Aktiespararna ett köpråd för optikerkedjan Synsam (börskurs Synsam).
“När Aktiespararen för ett år sedan gick igenom Synsam saknades inte kritik: riskkapitalhuvudägaren CVC Capitals överhäng, redovisningsprinciperna och en hårdsäljande personal noterades”, konstaterades i analysen då.
John Skogman: ”De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna”
“Jag är helt övertygad om att det här inte kommer gå bra över tid. Jag vet att typ alla på Carnegie gillar det men jag kan bara inte få ihop det”, säger daytradern John Skogman om sin syn på Synsam.
Trots det blev det som sagt ett köpråd med en riktkurs på 65 kronor jämfört med den då aktuella kursen på 50 kronor.
Riktigt så starkt har inte butikskedjan gått från analysdagen, och kursen har svängt betydligt, men dagens notering på nära 62 kronor är i alla fall inte långt ifrån.
Ska satsa på begagnat
Nu väljer Aktiespararna som sagt att dela ut ett nytt köpråd.
Att Synsams prenumerationsmodellen, där kunder abonnerar på glasögon, står för mer än hälften av försäljningen och därmed ger “en stabilitet åt intäktsbasen” är något som Aktiespararnas expert särskilt gillar.
Plus ges också till kedjans nya satsning på begagnatmarknaden.
“Ur Aktiespararens perspektiv är det en intressant utveckling. Det finns förvisso flera marknader, personbilar och vinylskivor för att nämna två rätt olika affärer, som levererar avsevärt bättre marginaler från begagnatsegmentet”, skriver Hans-Olov Öberg i analysen.
“Har satt press på sista raden”
Riktkursen sätts denna gång till 75 kronor i Aktiespararnas köpråd.
Det ger en uppsida på drygt 20 procent från stängningskursen på onsdagen.
“Finansiellt har Synsam fått smaka på konsumentosäkerheten under våren, vilket tycks ha pressat bruttomarginalen. Det, tillsammans med ökade kostnader för butiksetableringar har satt en pinsam press på sista raden, trots att försäljningen med alla mått mätt ökar”, lyfter Aktiespararna på den negativa sidan.
Men med en konsument med generellt mer självförtroende under 2026 ser man alltså förutsättningar för en fortsatt positiv kursutveckling.
Läs även: Ny lista: Aktierna med flest köpråd just nu – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
