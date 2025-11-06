Köpråd från Aktiespararna: "Vi ser kurspotential"

“Med en fortsatt utbyggnad av butiksnätet och en väsentligt starkare konsumentkonjunktur ser vi förutsättningar för en god omsättningstillväxt”, skriver analytikern Hans-Olov Öberg.

Köpråd redan för ett år sedan

För prick ett år sedan så lämnade Aktiespararna ett köpråd för optikerkedjan Synsam (börskurs Synsam).

“När Aktiespararen för ett år sedan gick igenom Synsam saknades inte kritik: riskkapitalhuvudägaren CVC Capitals överhäng, redovisningsprinciperna och en hårdsäljande personal noterades”, konstaterades i analysen då.

Trots det blev det som sagt ett köpråd med en riktkurs på 65 kronor jämfört med den då aktuella kursen på 50 kronor.

Riktigt så starkt har inte butikskedjan gått från analysdagen, och kursen har svängt betydligt, men dagens notering på nära 62 kronor är i alla fall inte långt ifrån.