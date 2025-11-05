Dagens PS
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till

Analytiker: "Tuffa år framför oss på börsen"

Analytiker tror på tuffa börsår
Upp eller ned? Med alternativa mått spår analytiker en negativ avkastning de närmaste åren för Magnificent Seven och tuffa börsår. (Foto: Richard Drew/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

En prisad ekonoms berömda metod kan användas för att analysera börsen framöver. Stämmer den kommer det att blåsa kalla vindar.

För andra gången någonsin har amerikanska aktier passerat en milstolpe i värderingar, konstaterar Wall Street Journals Spencer Jakab i sitt nyhetsbrev.

Den passerade milstolpe indikerar låg framtida avkastning och svåra tider framöver om den stämmer, konstaterar Jakab.

Det handlar om hur mycket vi betalar för aktier på världens största och mest givande aktieindex, skriver analytikern och syftar förstås på S&P 500.

”Förra veckan var dess multipel av försäljningen högre än någonsin i historien, inklusive toppen av teknik-aktiebubblan”, konstaterar han.

Wall Street-tjur: Börsrallyt i USA fortsätter 2026. Dagens PS

Ekonomin har omvandlats

Samtidigt återspeglar det den amerikanska ekonomins omvandling, erkänner han. Microsoft har en rörelsemarginal om är ungefär 5 gånger Exxon Mobils och 10 gångar så hög som Walmarts.

Företag utan stora primära tillgångar utgör en större del av indexet än tidigare och tjänar betydligt mer på sin försäljning än vi traditionellt är vana vid.

”Men ursäkten att ´företagen är helt enkelt bättre´ börjar bli tunn i sammanhanget”, menar Jakab och hänvisar till tidigare mått relaterade till p/e-tal.

”De skickar en tydlig signal; vänta dig ynklig aktieavkastning de närmaste åren”, skriver Jakab.

Uppdaterade mått

Den version som ursprungligen kommer från Warren Buffetts mentor Benjamin Graham, uppdaterades av Robert Shiller, mottagare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, och justerar uppgifter för inflation för att täcka en hel konjunkturcykel.

Detta mått bröt nyligen över 40 för andra gången någonsin. Den första gången var 1999 och då var det ett väldigt kort förlopp.

toppar i Shiller P/E har sammanfallit med negativ real avkastning för aktier under de följande 10 åren – inklusive 1929, 1966 och 2000.

Shllers mätningar tar sin början 1881 när USA var mer av en tillväxtmarknad och aktier manipulerades i hög grad.

Jakab menar att det är rimligare att börja 1990 i stället, för att greppa dagens marknad. Genomsnittet sedan dess är 27 i stället för 40.

”Meningslöst” argument

Ett annat argument mot Shiller P/E avfärdas dock av kolumnisten. Det är argumentet att företag bara kommer att bli mer lönsamma.

”Ett meningslöst argument”, menar Jakab. I dag är företagsskatterna så låga och arbetskraftens andel av de ekonomiska värden lika låga. I kombination med massiva budgetunderskott och en allt äldre befolkning i USA finns ingen möjlighet att den här utvecklingen kan fortsätta.

Jakab refererar även indexutvecklaren Research Affiliates som har en modell som prognostiserar framtida avkastning på investeringar baserat på konjunkturjusterade P/E-tal.

Deras beräkningar förutspår att stora amerikanska tillväxtaktier som de hos Magnificent Seven kommer att ha en negativ realavkastning på 1,1 procent under ett decennium, medan stora värdeaktier kan generera positiva 1,6 procent.

S&P 500USA-börsen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

