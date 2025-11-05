Analytiker: "Tuffa år framför oss på börsen"

För andra gången någonsin har amerikanska aktier passerat en milstolpe i värderingar, konstaterar Wall Street Journals Spencer Jakab i sitt nyhetsbrev.

Den passerade milstolpe indikerar låg framtida avkastning och svåra tider framöver om den stämmer, konstaterar Jakab.

Det handlar om hur mycket vi betalar för aktier på världens största och mest givande aktieindex, skriver analytikern och syftar förstås på S&P 500.

”Förra veckan var dess multipel av försäljningen högre än någonsin i historien, inklusive toppen av teknik-aktiebubblan”, konstaterar han.

Ekonomin har omvandlats

Samtidigt återspeglar det den amerikanska ekonomins omvandling, erkänner han. Microsoft har en rörelsemarginal om är ungefär 5 gånger Exxon Mobils och 10 gångar så hög som Walmarts.

Företag utan stora primära tillgångar utgör en större del av indexet än tidigare och tjänar betydligt mer på sin försäljning än vi traditionellt är vana vid.

”Men ursäkten att ´företagen är helt enkelt bättre´ börjar bli tunn i sammanhanget”, menar Jakab och hänvisar till tidigare mått relaterade till p/e-tal.

”De skickar en tydlig signal; vänta dig ynklig aktieavkastning de närmaste åren”, skriver Jakab.

