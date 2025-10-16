Nordea är först ut att öppna böckerna för det tredje kvartalet bland storbankerna. Rapporten slog experternas förväntningar på flera punkter.
Rapport: Nordea bättre än experterna trott
Samtidigt sjönk intäkterna jämfört med i fjol vilket vd Frank Vang-Jensen beskyller de sänkta räntorna för.
Läs även: Ökade intäkter väntar i rapporterna – men se upp med två sektorer – Dagens PS
Hög lönsamhet igen
“De totala intäkterna uppgick till 2,9 miljarder euro, en minskning med 3 procent jämfört med samma period föregående år – i linje med förväntningarna – till följd av de räntesänkningar som skett under det senaste året”, skriver han i sitt vd-ord.
Men totalt sett är det en nöjd bank-vd som rapporterar där både räntenetto, intäkter och kostnader var bättre en analytiker konsensus.
“Under det tredje kvartalet levererade vi högre affärsvolymer och solida resultat, vilket återigen visar styrkan och kvaliteten i vår nordiska verksamhet”, skriver han och konstaterar;
“Lönsamheten var hög, med en avkastning på eget kapital på 15,8 procent , i linje med vårt finansiella mål. Vi har nu uppnått en avkastning på eget kapital över 15 procent i 10 av de senaste 11 kvartalen.”
Nordea har rusat på börsen
Storbankerna, inklusive Nordea, har varit en av börsens bästa sektorer i år.
Men inför rapporterna har mycket handlat om vad som krävs för att bankrallyt ska fortsätta.
Oro för bankerna på börsen: “Risk för besvikelse”
Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut.
“Vi vill gärna se en ökad efterfrågan på lån”, skrev tidningen Di:s analytiker Agnetha Jönsson för någon vecka sedan.
“På den svenska marknaden har det varit en försiktig återhämtning för bolånen under året. Under 2024 växte den svenska utlåningen till bostäder 1,4 procent, i augusti var tillväxten 2,4 procent i årstakt, enligt SCB.”
Ökar bolånen
Och just det levererar faktiskt Nordea.
“Bolåneutlåningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år, drivet av Norge och Sverige. Inlåningen från privatkunder växte med 8 procent.”
“Utlåningen till företag fortsatte att öka, upp med 6 procent, medan inlåningen steg med 1 procent”.
Återstår om det är tillräckligt för att lyfta Nordeas kurs ytterligare under 2025.
Läs även: AI-febern når nya höjder – nu växer rädslan för börskrasch – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
