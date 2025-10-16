Rapport: Nordea bättre än experterna trott

Samtidigt sjönk intäkterna jämfört med i fjol vilket vd Frank Vang-Jensen beskyller de sänkta räntorna för.

Hög lönsamhet igen

“De totala intäkterna uppgick till 2,9 miljarder euro, en minskning med 3 procent jämfört med samma period föregående år – i linje med förväntningarna – till följd av de räntesänkningar som skett under det senaste året”, skriver han i sitt vd-ord.

Men totalt sett är det en nöjd bank-vd som rapporterar där både räntenetto, intäkter och kostnader var bättre en analytiker konsensus.

“Under det tredje kvartalet levererade vi högre affärsvolymer och solida resultat, vilket återigen visar styrkan och kvaliteten i vår nordiska verksamhet”, skriver han och konstaterar;

“Lönsamheten var hög, med en avkastning på eget kapital på 15,8 procent , i linje med vårt finansiella mål. Vi har nu uppnått en avkastning på eget kapital över 15 procent i 10 av de senaste 11 kvartalen.”