Klassiska investmentbolaget Svolder har hittat tre nya bolag som de adderat till sin portfölj av välskötta småbolag som de tror på för lång sikt.
Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: "Väldigt noga med vad vi köper"
“Det här är typiska Svolder-bolag”, säger vd:n Tomas Risbecker i en längre intervju med Aktiespararna om investeringarna.
Läs mer: Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över – Dagens PS
Över 30 år på börsen
Svolder (börskurs Svolder) som kom till börsen redan 1993 har sedan dess stigit omkring 3300 procent. Under åren har man blivit en småspararfavorit och bara på Avanza har man nu drygt 43 000 ägare.
Svolder har en diversifierad portfölj som främst omfattar mindre industriföretag, men också bolag aktiva inom branscher som teknik, hälso- och sjukvård, och konsumentvaror.
Bakom framgångarna ligger exempelvis investeringar i Torsten Janssons New Wave (börskurs New Wave), i dag det största innehavet, och Mildef (börskurs Midlef) som varit de senaste årens börsstjärna.
Den senare har dock Svolder dragit ned lite av sin exponering mot på senare tid.
“Såg bra tillfälle att öka”
”Vi är väldigt noga med värderingen. Drar aktiekursen iväg för mycket uppåt minskar vi, Kommer den sedan ned till vad vi anser är attraktiva nivåer, ökar vi igen”, säger vd:n Tomas Risbecker till Aktiespararna.
Istället har man placerat aktieägarnas pengar i tre nya börsfynd.
”Troax (börskurs Troax) är ett typiskt ’Svolder-bolag’ som vi hela tiden följer. Där har vi precis flaggat upp över 5 procent”, berättar Svolders vd om det första köpet och utvecklar:
”Vi såg ett bra tillfälle att öka i aktien. Bolaget är klart störst i sin nisch, växer globalt, är lönsamt och har en stark balansräkning. Just nu befinner de sig i en tillfällig resultatsvacka, men med de besparingsåtgärder som vidtagits bedömer vi att de kommer att ta sig ur den.”
Svolder vill ha “riktiga småbolag”
Aktie nummer två som fått förtroende från Svolder är Systemair (börskurs Systemair).
”Det finns en rad olika initiativ för att energieffektivisera byggnadsbeståndet i Europa – runt 30 miljoner fastigheter ska renoveras fram till 2030. Det kommer att gynna Systemair”, motiverar Tomas Risbecker sitt köp.
Det tredje “typiska Svolder-bolaget” är Platzer (börskurs Platzer).
”Vi har inte ägt något bolag i fastighetssektorn på ett tag nu – trots att vi tycker sektorn är attraktivt värderad. Vi är väldigt noga med att vi köper ’riktiga småbolag’ med börsvärden under 20 miljarder kronor”, säger Tomas Risbecker till Aktiespararna och fortsätter;
“Platzer handlas till stor rabatt samtidigt som bolaget har starkt fotfäste i de centrala och expansiva delarna av Göteborg. Uthyrningen är stabil, de har en lång historik av bra utdelning. Här ser vi den balans mellan kassaflöde, tillväxt och utdelning som vi letar efter.”
Läs även: Banken byter från Bennet till Wallenberg som ny aktiefavorit – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
