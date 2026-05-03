Världens dollarmiljardärer blir fler. Och i den nya globala kapplöpningen sticker Europa ut – inte minst Sverige.
Sverige i världstoppen – här rusar antalet miljardärer snabbast
De rikaste blir inte bara rikare. De blir också fler.
Enligt Knight Franks nysläppta Wealth Report väntas antalet dollarmiljardärer i världen öka från 3 110 år 2026 till 3 915 år 2031. Det motsvarar en ökning med 26 procent på fem år.
Sverige bland de snabbaste i världen
I Europa väntas Polen få den snabbaste ökningen. Landets miljardärer väntas bli fler än dubbelt så många, från 13 till 29 personer.
Men strax därefter kommer alltså Sverige.
Enligt prognosen väntas antalet svenska dollarmiljardärer öka från 32 till 58 fram till 2031. Det motsvarar en ökning på 81 procent och placerar Sverige på andra plats i Europa – och tredje plats globalt – bland de länder där miljardärerna väntas bli flest i snabbast takt.
Danmark följer tätt efter, från 12 till 21 miljardärer, en ökning på 75 procent. Även Norge finns med i den nordiska trenden, med en väntad ökning från 17 till 26 miljardärer.
Norden dominerar listan
Tre av de fyra snabbast växande europeiska länderna på listan är nordiska.
Bland de europeiska länderna i topp 20-listan finns även Österrike, Spanien, Italien och Turkiet. Italien väntas ha flest miljardärer av de europeiska länderna på listan 2031, med 82 personer.
Sverige väntas då nå 58 miljardärer och därmed passera Spanien, som väntas hamna på 53.
Europa närmar sig tusengränsen
Totalt väntas antalet europeiska miljardärer öka från 780 år 2026 till 994 år 2031, en ökning på 27 procent. Det innebär att Europa närmar sig 1 000 dollarmiljardärer.
Samtidigt växer även Nordamerika i absoluta tal, från 995 till 1 089 miljardärer. Men eftersom andra delar av världen växer snabbare väntas Nordamerikas globala andel minska från 31 till 27,8 procent.
Europa går åt motsatt håll. Regionens andel väntas stiga marginellt till 25,4 procent.
Liam Bailey, global forskningschef på Knight Frank, beskriver utvecklingen som historisk.
”Vi bevittnar en av de mest betydande förändringarna i den globala förmögenhetsfördelningen i modern historia”, säger han till Euronews.
