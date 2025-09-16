Dagens PS
Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över

Vinnarsektorn har mer att ge trots årets rally menar en tung svensk aktiechef.
Vinnarsektorn har mer att ge trots årets rally menar en tung svensk aktiechef. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Börsen står på rekordnivåer och många aktier ser ut att ha sprungit iväg. Men i skuggan av i orosmolnen pekar en tung aktiechef på en sektor som trots ett rus på nästan 20 procent i år kan få ett fortsatt rally.

”Det är fortfarande läge att ligga kvar – potentialen är inte uttömd”, säger Karl Hedberg på DNB Carnegie Private Banking.

Läs även: Mitt i rekordruschen: Nytt svenskt guldbolag till börsen – Dagens PS

Vad signalerar marknaden?

Aktiechefen konstaterar att allt talar för att amerikanska Federal Reserve snart sänker räntan.

Den försvagade arbetsmarknaden i USA öppnar för en mjukare penningpolitik, och även om tullar riskerar att pressa priserna bedömer Fed effekterna som tillfälliga.

”Marknaden har redan prisat in ytterligare sänkningar vid årets återstående möten. Skulle budskapet bli mer hökaktigt … lär reaktionen bli negativ”, säger Hedberg i en ny börskommentar.

Karl Hedberg, Aktiechef DNB Carnegie Private Banking. (Foto: DNB Carnegie Private Banking)

För investerare innebär det här att blickarna riktas mot sektorer med stabila kassaflöden och generösa utdelningar.

Just en sådan är banksektor som visat sig vara en av årets stora vinnare – och Hedberg utesluter inte att rallyt fortsätter.

Därför kan årets rally fortsätta

Trots att bankindex i Sverige är upp nästan 20 procent i år enligt Karl Hedberg ser han mer att hämta.

”Svenska bankaktier tycker jag det är läge att behålla – det finns potential kvar även vid köp på nuvarande nivåer.”

Aktiechefen framhåller flera skäl till ett möjligt fortsatt rally:

  • Attraktiv värdering: Trots uppgångarna är bankaktier inte särskilt dyra.
  • Utdelningar: Bankerna delar ut stora delar av vinsten till aktieägarna.
  • Inhemskt fokus: Den nordiska tyngdpunkten gör sektorn mindre sårbar för tullar och valutaeffekter.
  • Stabilt räntenetto: När räntesänkningscykeln går in i en ny fas minskar pressen på marginalerna, vilket kan ge starkare resultat.

Det stundande fjärde kvartalet pekas ut som en nyckelperiod, när både utdelningssäsongen och rapporterna kan bekräfta sektorns styrka.

Så bör investerare agera

För investerare som lockas av sektorns styrka är Karl Hedbergs råd tydligt: ha tålamod.

”Det gäller att vara kvar. Bankerna är fortfarande en av de mest intressanta sektorerna i Sverige just nu”, säger han om det potentiella rally som kan ligga i framtiden.

Han understryker att utdelningarna är en avgörande del av totalavkastningen. Med starka kassaflöden, robusta balansräkningar och möjlighet till ytterligare kurstillväxt fungerar sektorn som en hörnsten i portföljen.

Att många redan sett bankaktierna rusa nästan 20 procent i år skrämmer inte Hedberg. Tvärtom ser han utrymme för fortsatt uppgång när marknaden inser att värderingarna ännu inte sprungit iväg.

För långsiktiga investerare kan det innebära att senaste årets rally bara börjat.

Läs även: Banken byter från Bennet till Wallenberg som ny aktiefavorit – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

