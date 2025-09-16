Aktiechefen: Årets rally i vinnarsektorn inte över

”Det är fortfarande läge att ligga kvar – potentialen är inte uttömd”, säger Karl Hedberg på DNB Carnegie Private Banking.

Vad signalerar marknaden?

Aktiechefen konstaterar att allt talar för att amerikanska Federal Reserve snart sänker räntan.

Den försvagade arbetsmarknaden i USA öppnar för en mjukare penningpolitik, och även om tullar riskerar att pressa priserna bedömer Fed effekterna som tillfälliga.

”Marknaden har redan prisat in ytterligare sänkningar vid årets återstående möten. Skulle budskapet bli mer hökaktigt … lär reaktionen bli negativ”, säger Hedberg i en ny börskommentar.

Karl Hedberg, Aktiechef DNB Carnegie Private Banking. (Foto: DNB Carnegie Private Banking)

För investerare innebär det här att blickarna riktas mot sektorer med stabila kassaflöden och generösa utdelningar.

Just en sådan är banksektor som visat sig vara en av årets stora vinnare – och Hedberg utesluter inte att rallyt fortsätter.