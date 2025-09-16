Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Banken byter från Bennet till Wallenberg som ny aktiefavorit

Jacob Wallenberg är ordförande i Investor som är största ägare i aktien som Swedbank nu har som ny sektorfavorit på börsen.
Jacob Wallenberg är ordförande i Investor som är största ägare i aktien som Swedbank nu har som ny sektorfavorit på börsen. (Foto: Anders Wiklund/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Swedbank möblerar om bland sina favoritaktier inför hösten. I hälsosektorn får Carl Bennets bolag lämna plats åt Wallenbergarnas aktie istället.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Värderingen framstår som attraktiv jämfört med historiska nivåer”, skriver Swedbanks analytiker om sitt senaste börsfynd.

Läs även: Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord – Dagens PS

ANNONS

“Kvalitetsproblem”

Swedbanks Sektorfavoriter innehåller storbankens favoritaktier i respektive sektor på den svenska börsen. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.

Nu tycker banken det är läge att göra ett skifta i hälsovårdssektorn där AstraZeneca (börskurs AstraZeneca) och Halmstads-entreprenören Carl Bennets bolag Getinge (börskurs Getinge) befunnit sig fram till nu.

Carl Bennet, grundare och storägare i Getinge. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

Ut åker nu den senare som Swedbank ser risker i på kort sikt.

“På längre sikt ser vi alltjämt goda värden i Getinge, men kvalitetsproblem i Acute Care Therapies, förvärrade av FDA:s varning, har sänkt investerarförtroendet”, skriver banken i sin uppdatering.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Wallenbergs bolag plockas in

ANNONS

Istället plockas läkemedelsbolaget SOBI (börskurs SOBI) in där Wallenbergarnas Investor (börskurs Investor) är största ägare.

“Vi ser SOBI som väl positionerat för stark tillväxt, drivet av robust försäljning av Doptelet och Aluvoct, stigande royaltyintäkter från Beyfortus samt en lovande pipeline med potential för nya indikationer”, menar Swedbank och fortsätter;

Succéstart för Investor-bolagets nya läkemedel

Investors biotech-bolag SOBI har dubblerat sin börskurs på fem år. Nu har man rullat ut ett nytt läkemedel där vd:n hyllar de första månadernas försäljning.

“Med attraktiv värdering på P/E 12,4x för 2026e, klart under historiska snittet, och organisk tillväxt på 12–13 procent kommande år, anser vi att SOBI erbjuder övertygande kombination av tillväxt och värde.”

Wallenbergs läkemedelsbolag har även en stark kassagenerering och låg nettoskuld vilket ger utrymme för förvärvsdriven tillväxt hävdar Swedbank.

Uppsida på över 25 procent

Swedish Orphan Biovitrum, även känt som Sobi, är ett internationellt special-läkemedelsbolag som fokuserar på att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar.

Wallenbergs Investor äger 34,5 procent av bolaget som framförallt gjort sig ledande på behandling av svår blödarsjuka.

I år är aktien back 12 procent.

ANNONS

Swedbank har dock ett köpråd och riktkurs 350 kronor vilket ger en uppsida på över 25 procent framåt mot dagens kurs.

Läs även: Mitt i rekordruschen: Nytt svenskt guldbolag till börsen – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsCarl BennetGetingeHälso- och sjukvårdInvestorSobiStockholmsbörsenSverigeWallenberg
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist, Dagens PS redaktionschef, hoppas på att konsumtionen ska ta fart i Sverige, men prognoserna har ändrats många gånger förr.
Spela klippet
Börs & Finans

När vänder svensk konsumtion? "Vana vid att positiva prognoser ändras"

16 sep. 2025
ANNONS
ANNONS