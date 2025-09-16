Swedbank möblerar om bland sina favoritaktier inför hösten. I hälsosektorn får Carl Bennets bolag lämna plats åt Wallenbergarnas aktie istället.
Banken byter från Bennet till Wallenberg som ny aktiefavorit
“Värderingen framstår som attraktiv jämfört med historiska nivåer”, skriver Swedbanks analytiker om sitt senaste börsfynd.
Läs även: Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord – Dagens PS
“Kvalitetsproblem”
Swedbanks Sektorfavoriter innehåller storbankens favoritaktier i respektive sektor på den svenska börsen. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.
Nu tycker banken det är läge att göra ett skifta i hälsovårdssektorn där AstraZeneca (börskurs AstraZeneca) och Halmstads-entreprenören Carl Bennets bolag Getinge (börskurs Getinge) befunnit sig fram till nu.
Ut åker nu den senare som Swedbank ser risker i på kort sikt.
“På längre sikt ser vi alltjämt goda värden i Getinge, men kvalitetsproblem i Acute Care Therapies, förvärrade av FDA:s varning, har sänkt investerarförtroendet”, skriver banken i sin uppdatering.
Wallenbergs bolag plockas in
Istället plockas läkemedelsbolaget SOBI (börskurs SOBI) in där Wallenbergarnas Investor (börskurs Investor) är största ägare.
“Vi ser SOBI som väl positionerat för stark tillväxt, drivet av robust försäljning av Doptelet och Aluvoct, stigande royaltyintäkter från Beyfortus samt en lovande pipeline med potential för nya indikationer”, menar Swedbank och fortsätter;
Succéstart för Investor-bolagets nya läkemedel
Investors biotech-bolag SOBI har dubblerat sin börskurs på fem år. Nu har man rullat ut ett nytt läkemedel där vd:n hyllar de första månadernas försäljning.
“Med attraktiv värdering på P/E 12,4x för 2026e, klart under historiska snittet, och organisk tillväxt på 12–13 procent kommande år, anser vi att SOBI erbjuder övertygande kombination av tillväxt och värde.”
Wallenbergs läkemedelsbolag har även en stark kassagenerering och låg nettoskuld vilket ger utrymme för förvärvsdriven tillväxt hävdar Swedbank.
Uppsida på över 25 procent
Swedish Orphan Biovitrum, även känt som Sobi, är ett internationellt special-läkemedelsbolag som fokuserar på att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar.
Wallenbergs Investor äger 34,5 procent av bolaget som framförallt gjort sig ledande på behandling av svår blödarsjuka.
I år är aktien back 12 procent.
Swedbank har dock ett köpråd och riktkurs 350 kronor vilket ger en uppsida på över 25 procent framåt mot dagens kurs.
Läs även: Mitt i rekordruschen: Nytt svenskt guldbolag till börsen – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
