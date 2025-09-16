Banken byter från Bennet till Wallenberg som ny aktiefavorit

“Värderingen framstår som attraktiv jämfört med historiska nivåer”, skriver Swedbanks analytiker om sitt senaste börsfynd.

“Kvalitetsproblem”

Swedbanks Sektorfavoriter innehåller storbankens favoritaktier i respektive sektor på den svenska börsen. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.

Nu tycker banken det är läge att göra ett skifta i hälsovårdssektorn där AstraZeneca (börskurs AstraZeneca) och Halmstads-entreprenören Carl Bennets bolag Getinge (börskurs Getinge) befunnit sig fram till nu.

Carl Bennet, grundare och storägare i Getinge. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

Ut åker nu den senare som Swedbank ser risker i på kort sikt.

“På längre sikt ser vi alltjämt goda värden i Getinge, men kvalitetsproblem i Acute Care Therapies, förvärrade av FDA:s varning, har sänkt investerarförtroendet”, skriver banken i sin uppdatering.