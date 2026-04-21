De rikaste blir rikare medan 2 miljoner svenskar har ångest över ekonomin 

Bakgrunden är en ny undersökning från Oxfam, som visar att 1 av 4 vuxna, motsvarande två miljoner svenskar, bär på oro, stress och i vissa fall ren ångest över sin ekonomi.

Den ekonomiska oron har blivit så utbredd att den borde ses som en folksjukdom, menar organisationen. Samtidigt får politikerna ett svidande underbetyg.

”Snart dubbelt så dyrt”

Undersökningen visar att problemet är särskilt stort bland yngre generationer. Nästan var tredje person under 50 år uppges ha känt ångest över sin ekonomi.

Oron kopplas till sådant som ökade levnadskostnader, höga bostadspriser, oro för att lönen inte räcker, tuff ekonomi för ensamstående föräldrar och oro inför pensionen. Även världsläget lyfts fram som en förklaring.

En av de svarande säger:

”Det händer så många olika händelser både i Sverige och övriga världen, vilket jag inte kan styra över, de senaste 5 åren är allt snart dubbelt så dyrt”.

