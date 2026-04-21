Medan två miljoner svenskar oroar sig för hyror, matpriser och oväntade utgifter växer de största förmögenheterna snabbt. Nu varnar Oxfam Sverige för att den ekonomiska ångesten breder ut sig i takt med att klyftorna ökar.
De rikaste blir rikare medan 2 miljoner svenskar har ångest över ekonomin
”Att de allra flesta upplever att de får det tuffare ekonomiskt, samtidigt som ett litet rikt fåtal drar ifrån och blir allt rikare, innebär risker för samhället – det kan leda till ökad misstro mellan människor, och minskad tilltro till våra folkvalda”, skriver Suzanne Standfast från Oxfam tillsammans med Per-Olof Östergren och Bo Burström, professorer i socialmedicin, i en debattartikel hos GP.
Bakgrunden är en ny undersökning från Oxfam, som visar att 1 av 4 vuxna, motsvarande två miljoner svenskar, bär på oro, stress och i vissa fall ren ångest över sin ekonomi.
Den ekonomiska oron har blivit så utbredd att den borde ses som en folksjukdom, menar organisationen. Samtidigt får politikerna ett svidande underbetyg.
”Snart dubbelt så dyrt”
Undersökningen visar att problemet är särskilt stort bland yngre generationer. Nästan var tredje person under 50 år uppges ha känt ångest över sin ekonomi.
Oron kopplas till sådant som ökade levnadskostnader, höga bostadspriser, oro för att lönen inte räcker, tuff ekonomi för ensamstående föräldrar och oro inför pensionen. Även världsläget lyfts fram som en förklaring.
En av de svarande säger:
”Det händer så många olika händelser både i Sverige och övriga världen, vilket jag inte kan styra över, de senaste 5 åren är allt snart dubbelt så dyrt”.
Politikerna får låga betyg
En majoritet av de svarande tycker dessutom att politikerna inte gör nog för att förbättra människors privatekonomi. 60 procent svarar att politikerna inte arbetar för att förbättra deras ekonomiska situation.
Men mellan inkomstgrupperna är skillnaderna stora.
Bland dem som tjänar under 35 000 kronor i månaden tycker 18 procent att politikerna försöker förbättra deras situation. Bland dem som tjänar över 50 000 kronor i månaden är motsvarande siffra 45 procent.
”Att en av fyra lever med ekonomisk ångest är inget annat än ett politiskt misslyckande. Den oroliga tid vi lever i, med geopolitiska spänningar, krig i vårt närområde, ökande konflikter och klimatkris, ställer nya krav på robusta samhällen. Ojämlika samhällen med stora klyftor är allt annat än trygga och robusta”, säger Suzanne Standfast.
Oxfam vill sätta press inför valet
Oxfam använder resultaten för att sätta politisk press inför valet och kräver reformer som, enligt dem, minskar klyftorna, stärker välfärden och stöttar människor i utsatthet.
De lyfter också fram att nästan 730 000 svenskar lever i materiell och social fattigdom samtidigt som Sveriges 46 rikaste personer äger mer än nästan 80 procent av befolkningen – 8 miljoner människor.
Faktum är att Sverige idag rankas som ett av världens mest ojämlika länder när det kommer till förmögenhet.
”Under en lång tid har politiska beslut försvårat vardagen för väldigt många svenskar samtidigt som ett rikt fåtal har gynnats. Att dessutom en av fyra känner ekonomisk ångest visar att något är skevt i Sverige”, konstaterar debattörerna.
