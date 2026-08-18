Bakgrunden är de överraskande starka vinstökningarna bland bolagen som drivit upp Europabörsen till nya rekordnivåer.
Svenska fondsparare skär just nu guld med täljkniv
Dragloken till den här utvecklingen är företag som bygger infrastrukturen inom AI-boomen, det vill säga tillverkare av halvledare, chiputrustning och avancerad industriell teknik.
Det är alltså inte lyxsegmentet eller läkemedelsindustrin som främst ger aktiemarknaden i Europa bränsle.
Inte heller bankerna kan ta åt sig äran över börslyftet, trots starka resultat.
Ytterst är det i stället maskintillverkarna som bygger upp AI-datacentren som ger börsen eldkraft.
10 aktierna i Europa i topp
Hittills i år är dessa aktier de bäst presterande på börsriktmärket Stoxx Europe 600: Franska halvledarföretaget Soitec (+414,5 procent), österrikiska minneschipbolaget AT&S (+343,5 procent), brittisk-irländska oljeproducenten Tullow Oil (+136,4 procent), för övrigt det enda energibolaget på 10-i-topplistan, sensor- och fotonikspecialisten ams Osram (+136,2 procent) från Österrike, italienska testteknikföretaget för halvledare, Technoprobe (+135,1 procent), tyska Aixtron (+121 procent) och som tillverkar högspecialiserad utrusning som används för att ta fram avancerade halvledare, fransk-italienska chiptillverkaren ST Microelectronics (+105,7 procent), italienska ingenjörsgruppen Saipem (+75,8 procent), som gynnas av investeringar i offshore-energi, österrikiska banken Raiffeisen Bank International (+67,6 procent) och slutligen ståljätten Arcelor Mittal (+65,3 procent) med säte i Luxemburg.
Allt enligt Euronews.
Good news för fondsparare
Enligt data från LSEG väntas vinsterna i Stoxx 600 öka med 23,4 procent i andra kvartalet jämfört med samma period i fjol.
Det uppger sajten Hur bra och konstaterar att av 268 bolag som hittills lämnat rapporter nästan sex av tio, 58,6 procent, kommit in med bättre resultat än analytikerna räknat med.
Sammantaget uppges de redovisade vinsterna ligga 6,2 procent över förhandsprognoserna, vilket är bättre än det historiska genomsnittet för europeiska rapportsäsonger.
Stoxx 600 värderas nu till omkring 14,8 gånger den förväntade vinsten under de kommande tolv månaderna. Det är något över tioårssnittet på cirka 14,2 gånger.
För svenska sparare i Europafonder är utvecklingen glada nyheter, även om Europafonder inte är billiga.
Prognosen: Fortsatt börsuppgång
De facto står Europa för en betydande del av en bredare globalportfölj och när marknaderna på vår kontinent nu når nya rekordnivåer är det förstås positivt.
Därmed inte sagt att uppgången fortsätter för Europafonder då marknaden redan prisat in en hel del av haussen.
LSEG:s prognos just nu är att jämförelseindexet Stoxx 600 fortsätter upp med 16,5 procent i Q3 och på helåret är vinstprognosen en ökning med 17,8 procent, framgår det.
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