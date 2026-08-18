Svenska fondsparare skär just nu guld med täljkniv

Det är alltså inte lyxsegmentet eller läkemedelsindustrin som främst ger aktiemarknaden i Europa bränsle.

Inte heller bankerna kan ta åt sig äran över börslyftet, trots starka resultat.

Ytterst är det i stället maskintillverkarna som bygger upp AI-datacentren som ger börsen eldkraft.

10 aktierna i Europa i topp

Hittills i år är dessa aktier de bäst presterande på börsriktmärket Stoxx Europe 600: Franska halvledarföretaget Soitec (+414,5 procent), österrikiska minneschipbolaget AT&S (+343,5 procent), brittisk-irländska oljeproducenten Tullow Oil (+136,4 procent), för övrigt det enda energibolaget på 10-i-topplistan, sensor- och fotonikspecialisten ams Osram (+136,2 procent) från Österrike, italienska testteknikföretaget för halvledare, Technoprobe (+135,1 procent), tyska Aixtron (+121 procent) och som tillverkar högspecialiserad utrusning som används för att ta fram avancerade halvledare, fransk-italienska chiptillverkaren ST Microelectronics (+105,7 procent), italienska ingenjörsgruppen Saipem (+75,8 procent), som gynnas av investeringar i offshore-energi, österrikiska banken Raiffeisen Bank International (+67,6 procent) och slutligen ståljätten Arcelor Mittal (+65,3 procent) med säte i Luxemburg.

Allt enligt Euronews.