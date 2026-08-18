Experten: Därför kan börsens historiska "pyspunka-ras" vara köpläge

Studerat liknande tillfällen

Erik Hansén har i IG morgonrapport den 17 augusti tittat tillbaka på hur börsen historiskt har utvecklats efter liknande perioder av ihållande nedgång.

Och statistiken är uppmuntrande.

ANNONS

Hansén har identifierat 213 historiska tillfällen sedan 1996 där börsen har fallit under minst åtta av tio handelsdagar.

Att använda åtta minusdagar av tio i stället för att enbart leta efter exakt åtta eller nio nedgångsdagar i följd ger enligt Hansén ett mycket tillförlitligare statistikunderlag för att sia om framtiden.

Det gör jämförelsen relevant för den nuvarande svenska börsnedgången, där röda dagar har staplats på varandra under en ovanligt lång period.

Historiken pekar på köpläge

Historiken visar en stor skillnad mellan de så kallade ”lugna börsfallen” – som Stockholmsbörsen upplever nu men låg volatilitet – och de mer svängiga börsfallen.

När börsen långsamt sipprar nedåt så har börsen ett par veckor efter dessa perioder har stått högre vid 75 procent av tillfällena, enligt Hanséns genomgång.

I de börsras där börsen varit mer volatil så är börsen dock ned i 9 av 10 fall några veckor senare.

Historisk avkastning ingen garanti för framtiden

Det är en statistik som ger ett helt annat perspektiv på den senaste tidens börsoro.

ANNONS

När börsen faller dag efter dag är den spontana reaktionen för många investerare att minska risken.

Hanséns historiska genomgång pekar i stället på att utdragna perioder med nästan oavbrutna kursfall ofta har inträffat när mycket pessimism redan hunnit prisas in.

Det kan i sin tur skapa bättre förutsättningar för en återhämtning.

Historiken innebär förstås inte att börsen måste vända omedelbart. En lång nedgångsperiod kan fortsätta och historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

Läs även: Aktiespararnas nya råd: Över 20 procents uppsida i aktien – Dagens PS