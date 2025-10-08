Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Svensk inflation krympte i september

Svensk inflation krympte i september precis som experterna trott. Lägr eprise rinom bland annat klädhandeln tros ligga bakom den preliminära siffran.
Svensk inflation krympte i september precis som experterna trott. Lägr eprise rinom bland annat klädhandeln tros ligga bakom den preliminära siffran. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Den så kallade kärninflationen, inflationen exklusive energi (KPIFXE), föll preliminärt tillbaka till 2,7 procent i september.

Att prisstegringarna nu fortsätter pressas tillbaka, i augusti var siffran 2,9 procent, är ett välkommet besked för så väl Riksbanken som svenska hushåll och företag.

Inflationen ned för andra månaden på raken

Att SCB:s inflationssiffra skulle backa den gångna månaden var väntat av experterna.

Enligt en enkät från Infront uppskattades den underliggande inflationen (KPIF exklusive energi) dämpas till just 2,8 procent skrev Placera inför beskedet. men det blev alltså ännu lägre, 2,7 procent.

Därmed är det andra månaden på raken som kärninflationen backar. I juli låg siffran på 3,0 procent.

Trots att det är över Riksbankens mål om 2,0 procent så valde Erik Thedéen och övriga direktionen att sänka styrräntan en sista(?) gång i september.

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Kläder och hyrbilar bakom siffrorna?

KPIF-inflationen landar på 3,1 procent i årstakt under september.

Här låg experternas förhandstips på 3,2 procent, samma nivå som i augusti.

Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning

Riksbanken har sänkt räntan, men hushållen märker inte hela sänkningen i plånboken. Så här förklarar experterna varför bankerna håller igen.

En mer detaljerad redovisning för septembers inflation kommer från SCB den 15 oktober men inför dagens preliminära siffra så bedömde bankens SEB:s strateger att bland annat lägre priser på kläder skulle vara en faktor som hållit tillbaka prisökningarna;

“Sommarreorna på kläder var betydligt mindre än normalt i juni och juli, vilket i sin tur sannolikt leder till mer dämpade prisökningar under hösten och därmed motverkar den uppåtgående effekten på inflationen under sommaren”, sa Olle Holmgren och Amanda Sundström, enligt Morningstar.

Även priserna på hyrbilar antas ha backat under september jämfört med juni och juli enligt storbanken.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

