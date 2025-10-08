Svensk inflation krympte i september

Att prisstegringarna nu fortsätter pressas tillbaka, i augusti var siffran 2,9 procent, är ett välkommet besked för så väl Riksbanken som svenska hushåll och företag.

Inflationen ned för andra månaden på raken

Att SCB:s inflationssiffra skulle backa den gångna månaden var väntat av experterna.

Enligt en enkät från Infront uppskattades den underliggande inflationen (KPIF exklusive energi) dämpas till just 2,8 procent skrev Placera inför beskedet. men det blev alltså ännu lägre, 2,7 procent.

Därmed är det andra månaden på raken som kärninflationen backar. I juli låg siffran på 3,0 procent.

Trots att det är över Riksbankens mål om 2,0 procent så valde Erik Thedéen och övriga direktionen att sänka styrräntan en sista(?) gång i september.