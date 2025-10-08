Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Bevisat: Optimism gör dig rikare

Optimism
Positiva tänkare har mer pengar, visar ny forskning (Foto: Pexels/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Att tänka positivt verkar inte bara vara bra för humöret. Det är minst lika bra för plånboken. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Svenskens optimism har sjunkit som en sten. Bland annat har andelen som tror att deras ekonomi kommer att försämras under året dubblerats. 

Och det är synd. Ny forskning visar nämligen att en positiv framtidstro kan vara avgörande för ekonomin.

Positiva tänkare har mer på sparkontot

Forskningen omfattar 140 000 personer från USA och flera europeiska länder. 

Studien visar att ”optimism har en tydlig koppling till ökat sparande över tid” och att sambandet är allra starkast bland låginkomsttagare.

I siffror innebär det att ökad optimism ledde till i genomsnitt 16,9 procent mer sparande. Ett hushåll med ett genomsnittligt sparkapital på 8 000 dollar hade alltså lagt undan ytterligare 1 352 dollar, medan hushåll med 62 000 dollar i besparingar ökade sitt sparkapital med över 10 000 dollar.

”Det verkar verkligen som att ju mer optimistisk du är, desto bättre går det för ditt sparande”, säger Joe Gladstone, biträdande professor vid Rady School of Management vid University of California San Diego och medförfattare till studien, till Yahoo Finance

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Inte önsketänkande – utan framtidstro

Gladstone betonar att optimism inte handlar om naivt tänkande eller att ta risker i hopp om att allt ordnar sig. I stället verkar optimister spara mer eftersom de har lättare att se framför sig en framtid de vill arbeta mot.

ANNONS

”Att vara mer optimistisk gör att du kan föreställa dig den positiva framtid som du vill spara aktivt för”, säger han.

Enligt Gladstone har pessimistiskt lagda personer svårare att föreställa sig den framtid de vill nå – och därmed svårare att motiveras till att spara för den.

Optimism
Optimister kan lättare se framför sig en framtid de vill arbeta mot (Foto: Pexels)

Optimism skapar momentum

Finansterapeuten Lindsay Bryan-Podvin menar att optimism hjälper sparare att bygga momentum och stå emot det negativa budskap som ofta präglar ekonomiska råd.

Hon förklarar: ”Om det första du ser när du går in på sociala medier är någon som skäller på dig för att du bara har sparat så mycket, kommer du inte att må bra. Men optimismen säger: ’Hej, det där är en vinst och det är något positivt”. 

Bryan-Podvin påpekar att många människor bär på negativa tankemönster om pengar från sin uppväxt – särskilt om de vuxit upp i familjer där ekonomi ofta ledde till bråk. 

Genom att identifiera och förändra dessa mönster kan man, enligt henne, bygga en sundare relation till pengar.

Så stärker du din optimism

ANNONS

Är du lagd åt det pessimistiska hållet har du tur. Experterna är nämligen överens om att optimism går att träna upp. 

Enligt Michael Finke, professor vid The American College of Financial Services, kan det handla om att föreställa sig hur livet kan se ut i framtiden, snarare än att oroa sig för riskerna. 

Bryan-Podvin rekommenderar i sin tur att sätta tydliga mål, skapa rutiner för sparande och att fira små framsteg längs vägen.

Att bli mer optimistisk är dessutom inte bara en fråga om pengar. Enligt en undersökning refererad av Yle tenderar optimister att leva längre än personer som har en mer negativ syn på livet. 

Med andra ord: En positiv framtidstro kan vara den bästa investeringen du gör.

Så odlar du din optimism 

  • Visualisera ditt bästa jag. Föreställ dig en framtid där du nått dina mål och löst dina problem. Genom att dagligen tänka dig in i den situationen stärker du ditt positiva tänkande.
  • Skriv ner det positiva. Vi tenderar att minnas det negativa mer än det goda. Genom att varje dag lista positiva händelser kan du börja se världen på ett nytt sätt.
  • Öva tacksamhet. Notera varje dag vad du är tacksam för. Det hjälper dig att bryta negativa tankemönster och ersätta dem med optimism.
  • Var närvarande. Tänk regelbundet på människor som hjälpt dig eller stöttat dig. Att medvetet uppskatta deras insatser stärker ditt välbefinnande och positiva fokus.

Källa: Yle

Vill du veta hur mycket pengar som krävs för att du ska må bättre? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningOptimismSparaUndersökning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS