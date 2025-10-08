Bevisat: Optimism gör dig rikare

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Inte önsketänkande – utan framtidstro

Gladstone betonar att optimism inte handlar om naivt tänkande eller att ta risker i hopp om att allt ordnar sig. I stället verkar optimister spara mer eftersom de har lättare att se framför sig en framtid de vill arbeta mot.

”Att vara mer optimistisk gör att du kan föreställa dig den positiva framtid som du vill spara aktivt för”, säger han.

Enligt Gladstone har pessimistiskt lagda personer svårare att föreställa sig den framtid de vill nå – och därmed svårare att motiveras till att spara för den.

Optimister kan lättare se framför sig en framtid de vill arbeta mot (Foto: Pexels)

Optimism skapar momentum

Finansterapeuten Lindsay Bryan-Podvin menar att optimism hjälper sparare att bygga momentum och stå emot det negativa budskap som ofta präglar ekonomiska råd.

Hon förklarar: ”Om det första du ser när du går in på sociala medier är någon som skäller på dig för att du bara har sparat så mycket, kommer du inte att må bra. Men optimismen säger: ’Hej, det där är en vinst och det är något positivt”.

Bryan-Podvin påpekar att många människor bär på negativa tankemönster om pengar från sin uppväxt – särskilt om de vuxit upp i familjer där ekonomi ofta ledde till bråk.

Genom att identifiera och förändra dessa mönster kan man, enligt henne, bygga en sundare relation till pengar.

Så stärker du din optimism

Är du lagd åt det pessimistiska hållet har du tur. Experterna är nämligen överens om att optimism går att träna upp.

Enligt Michael Finke, professor vid The American College of Financial Services, kan det handla om att föreställa sig hur livet kan se ut i framtiden, snarare än att oroa sig för riskerna.

Bryan-Podvin rekommenderar i sin tur att sätta tydliga mål, skapa rutiner för sparande och att fira små framsteg längs vägen.

Att bli mer optimistisk är dessutom inte bara en fråga om pengar. Enligt en undersökning refererad av Yle tenderar optimister att leva längre än personer som har en mer negativ syn på livet.

Med andra ord: En positiv framtidstro kan vara den bästa investeringen du gör.

Så odlar du din optimism Visualisera ditt bästa jag. Föreställ dig en framtid där du nått dina mål och löst dina problem. Genom att dagligen tänka dig in i den situationen stärker du ditt positiva tänkande.

Skriv ner det positiva. Vi tenderar att minnas det negativa mer än det goda. Genom att varje dag lista positiva händelser kan du börja se världen på ett nytt sätt.

Öva tacksamhet. Notera varje dag vad du är tacksam för. Det hjälper dig att bryta negativa tankemönster och ersätta dem med optimism.

Var närvarande. Tänk regelbundet på människor som hjälpt dig eller stöttat dig. Att medvetet uppskatta deras insatser stärker ditt välbefinnande och positiva fokus. Källa: Yle

