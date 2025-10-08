Dagens PS
Trump överväger skrota gröna projekt för 12 miljarder

Donald Trumps administration överväger att stoppa gröna projekt för 12 miljarder dollar enligt källor till Bloomberg.
Donald Trumps administration överväger att stoppa gröna projekt för 12 miljarder dollar enligt källor till Bloomberg. (Foto: Gene J. Puskar/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Trump-administrationen kan komma att stoppa nya gröna energiprojekt värda upp till 12 miljarder dollar.

Ett beslut som i så fall slår hårt mot satsningar inom förnybar energi och vätgas rapporterar Bloomberg News sent på tisdagskvällen svensk tid.

Stora industriprojekt kan hamna i papperskorgen

Nyhetsbyrån rapporterar att Vita huset överväger omfattande nedskärningar i finansieringen av energiprojekt som beslutats under den tidigare Biden-administrationen.

Enligt mediehusets källor handlar det om stöd på omkring 12 miljarder dollar, främst riktat till gröna initiativ inom förnybar energi, vätgas och elbilsutveckling.

”Planerna visar hur långt Trump-administrationen är beredd att gå för att rulla tillbaka Bidens gröna agenda,” skriver Ari Natter på Bloomberg News.

300 miljarder mindre till gröna investeringar i USA – trots extremväder

Donald Trumps återkomst som president i USA har snabbt satt stora delar av Joe Bidens klimatpolitik ur spel, med omfattande konsekvenser för landets energiomställning.

Bland projekten som riskerar att drabbas finns miljardtunga satsningar från flera av USA:s största energibolag.

Exxon Mobil och Chevron leder båda stora vätgasprojekt som enligt Bloomberg nu kan hamna på is, liksom satsningar från Exelon och kärnkraftsoperatören Constellation Energy.

Även biljättarna Stellantis och General Motors ska finns med på listan över aktörer vars finansiering är i risk.

En talesperson för det amerikanska energidepartementet, Ben Dietderich, avböjde att kommentera detaljerna men bekräftade inte heller några beslut.

Gröna projekt i farozonen

Om nedskärningarna blir verklighet kommer de ovanpå redan omfattande besparingar i flera gröna projekt rapporterar Bloomberg.

Förra veckan annonserades att projekt värda 7,6 miljarder dollar skulle dras tillbaka, och i maj stoppades ytterligare satsningar till ett värde av 3,7 miljarder dollar enligt nyhetsbyrån.

Bloomberg rapporterar vidare att administrationen ”granskar projekt till ett värde av cirka 15 miljarder dollar som godkänts under Joe Bidens tid i Vita huset.”

Beskedet har väckt oro inom delar av energibranschen, där flera ser risker för att USA:s omställning till förnybara energikällor kan försenas kraftigt.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

