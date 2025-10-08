Trump överväger skrota gröna projekt för 12 miljarder

Ett beslut som i så fall slår hårt mot satsningar inom förnybar energi och vätgas rapporterar Bloomberg News sent på tisdagskvällen svensk tid.

Läs även: Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta – Dagens PS

Stora industriprojekt kan hamna i papperskorgen

Nyhetsbyrån rapporterar att Vita huset överväger omfattande nedskärningar i finansieringen av energiprojekt som beslutats under den tidigare Biden-administrationen.

Enligt mediehusets källor handlar det om stöd på omkring 12 miljarder dollar, främst riktat till gröna initiativ inom förnybar energi, vätgas och elbilsutveckling.

”Planerna visar hur långt Trump-administrationen är beredd att gå för att rulla tillbaka Bidens gröna agenda,” skriver Ari Natter på Bloomberg News.

Bland projekten som riskerar att drabbas finns miljardtunga satsningar från flera av USA:s största energibolag.

Exxon Mobil och Chevron leder båda stora vätgasprojekt som enligt Bloomberg nu kan hamna på is, liksom satsningar från Exelon och kärnkraftsoperatören Constellation Energy.

ANNONS

Även biljättarna Stellantis och General Motors ska finns med på listan över aktörer vars finansiering är i risk.

En talesperson för det amerikanska energidepartementet, Ben Dietderich, avböjde att kommentera detaljerna men bekräftade inte heller några beslut.