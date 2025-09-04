Inflationen en blandning av sött och salt: Chans till räntesänkning kvar?

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Positiv siffra om energi exkluderas

På den positiva söta sidan så sjönk det andra viktiga inflationsmåttet KPIF exklusive energi till 2,9 procent.

Här hade experterna trott på 3,0 procent, en nedgång från förra månaden som nu alltså blev något större.

Totalt sett alltså “en blandning av sött och salt” som textraden i den klassiska allsångsvinjetten låter av Lasse Berghagen.

“De preliminära siffrorna för augusti visar att inflationen fortsätter att stiga, däremot sjunker KPIF-XE”, säger Filip Hellberg, prisstatistiker på SCB i en kommentar vilket fångar komplexiteten i inflationssiffran.

Räntesänkning fortfarande i korten?

Den stora frågan som Sveriges experter, företag och bolånetagare nu ställer sig är hur väljer Riksbanken att tolka siffrorna och göra med räntan senare i september?

“Även om utvecklingen har avvikit något från Riksbankens prognos i juni, bedömer direktionen att utsikterna står sig i stora drag. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 2 procent och ser alltjämt en viss sannolikhet för ytterligare en räntesänkning i år”, skev Riksbanken om räntan i sitt senaste pressmeddelande i samband med räntebeslutet i augusti.

Storbankernas experter har dock varit oeniga kring om det blir fler räntesänkningar och dagens inflationssiffror skapade knappast mer klarhet och vägledning kring Riksbankens nästa steg.

Den 23 september vet vi svaret.

