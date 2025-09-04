Den svenska inflationen har överraskat negativt två månader på raken. Dagens preliminära siffra för augusti innehåll både sött och salt för de som vill se en fortsatt svensk räntesänkning.
Inflationen en blandning av sött och salt: Chans till räntesänkning kvar?
Frågan är nu hur Riksbankschefen Erik Thedéen och den övriga direktionen tolkar siffrorna?
Läs även: 6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera – Dagens PS
Inflationsförväntningarna slogs i augusti
Om vi börjar med det negativa för den som önskar en räntesänkning.
Den övergripande inflationstakten mätt som KPIF steg från 3,0 procent i juli till 3,3 procent i augusti.
En uppgång var väntad enligt en sammanställning som Infront gjort av olika experters bedömningar inför dagens besked. Men bedömarna gissade på en nivå av 3,2 procent.
Nu kom alltså KPIF in på 3,3 procent, en tiondels procent högre och inte den tendens nedåt på inflationen som många som hoppas på en räntesänkning ville se.
Positiv siffra om energi exkluderas
På den positiva söta sidan så sjönk det andra viktiga inflationsmåttet KPIF exklusive energi till 2,9 procent.
Här hade experterna trott på 3,0 procent, en nedgång från förra månaden som nu alltså blev något större.
Totalt sett alltså “en blandning av sött och salt” som textraden i den klassiska allsångsvinjetten låter av Lasse Berghagen.
“De preliminära siffrorna för augusti visar att inflationen fortsätter att stiga, däremot sjunker KPIF-XE”, säger Filip Hellberg, prisstatistiker på SCB i en kommentar vilket fångar komplexiteten i inflationssiffran.
Räntesänkning fortfarande i korten?
Den stora frågan som Sveriges experter, företag och bolånetagare nu ställer sig är hur väljer Riksbanken att tolka siffrorna och göra med räntan senare i september?
“Även om utvecklingen har avvikit något från Riksbankens prognos i juni, bedömer direktionen att utsikterna står sig i stora drag. Direktionen har därför beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 2 procent och ser alltjämt en viss sannolikhet för ytterligare en räntesänkning i år”, skev Riksbanken om räntan i sitt senaste pressmeddelande i samband med räntebeslutet i augusti.
Storbankernas experter har dock varit oeniga kring om det blir fler räntesänkningar och dagens inflationssiffror skapade knappast mer klarhet och vägledning kring Riksbankens nästa steg.
Den 23 september vet vi svaret.
Läs även: Experterna varnar för ny fälla med globalfonder – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
