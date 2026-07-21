NH Industries, tillverkaren bakom det som inom Försvarsmakten kallas Helikopter 14, försöker vända ett av Sveriges mest kritiserade materielprojekt till en ny affär.
Helikopter 14 kan ge miljardorder – Airbus och Leonardo gynnas
Bolagets chef Axel Aloccio vill att Sverige behåller sina NH90 och dessutom köper fler till de fyra franska fregatterna som ska levereras från 2030, enligt en intervju i Di.
Beskedet kommer mitt i en historisk upprustning där svensk och europeisk försvarsindustri drar in rekordorder.
Dagens PS har tidigare beskrivit hur svensk försvarsindustri kan femdubbla intäkterna till 2035. En följdorder på marinhelikoptrar passar in i samma mönster, men vinsten hamnar den här gången inte hos ett svenskt bolag.
Börsjättarna bakom helikoptern
NH Industries är inte börsnoterat. Konsortiet ägs av Airbus Helicopters (62,5 procent), italienska Leonardo (32 procent) och GKN Fokker Aerospace (5,5 procent), enligt NH Industries.
Både Airbus och Leonardo är dock börsnoterade. En svensk fregattorder skulle därmed tillfalla dessa två koncerner i stället för en svensk huvudleverantör, även om åtta helikoptrar väger lätt mot bolagens totala försäljning. Typiskt behövs åtta helikoptrar till fyra fregatter, enligt Aloccio.
Europeisk vinkel väger tyngre nu
Aloccio framhåller att NH90 till 95 procent saknar amerikanska komponenter. Det kan spela särskilt stor roll nu sedan EU beslutat att prioritera egen försvarsindustri, en konsolidering som redan påverkar svenska Saab.
Samtidigt har vägen historiskt sett präglats av problem. Sverige köpte bland annat 18 exemplar, men 2022 ville både FMV och Försvarsmakten skrota dem.
Samma år hoppade Norge av sitt kontrakt. Bråket som följde gjordes upp 2025. Då fick NH Industries betala 375 miljoner euro, runt 4,1 miljarder kronor, och ta tillbaka alla 14 norska helikoptrar, enligt Reuters.
Frågan är om ett nytt köp håller finansiellt. Den operativa tillgängligheten ligger runt 50 procent, enligt Aloccio, klart under vad en modern flotta brukar kräva. Realtid har tidigare beskrivit hur höga värderingar i försvarssektorn möter tvivel om bolagens verkliga leveransförmåga.
PS analys
För svenska sparare är den intressanta vart pengarna tar vägen och de kommer in. Fregattplattformen från Naval Group är redan fransk.
Går även helikoptrarna till NH Industries stärks europeiska Airbus och italienska Leonardo. Saab, som levererar vapen och sensorer till fregatterna men saknar egen helikopter, blir underleverantör snarare än huvudleverantör.
Sverige köper helst europeiskt och utifrån det som bäst matchar behovet, så den svenska industrinyttan blir mindre än vad Aloccio antyder.
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