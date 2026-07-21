Helikopter 14 kan ge miljardorder – Airbus och Leonardo gynnas

Beskedet kommer mitt i en historisk upprustning där svensk och europeisk försvarsindustri drar in rekordorder.

Dagens PS har tidigare beskrivit hur svensk försvarsindustri kan femdubbla intäkterna till 2035. En följdorder på marinhelikoptrar passar in i samma mönster, men vinsten hamnar den här gången inte hos ett svenskt bolag.

Börsjättarna bakom helikoptern

NH Industries är inte börsnoterat. Konsortiet ägs av Airbus Helicopters (62,5 procent), italienska Leonardo (32 procent) och GKN Fokker Aerospace (5,5 procent), enligt NH Industries.

Både Airbus och Leonardo är dock börsnoterade. En svensk fregattorder skulle därmed tillfalla dessa två koncerner i stället för en svensk huvudleverantör, även om åtta helikoptrar väger lätt mot bolagens totala försäljning. Typiskt behövs åtta helikoptrar till fyra fregatter, enligt Aloccio.