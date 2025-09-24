Dagens PS
Supertyfon stoppar börsnotering i miljardklassen

En supertyfon lamslår gator och torg i landet samt stoppar upp en börsnotering i miljardklassen.
(Foto: Vincent Yu/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

En av årets största börsnoteringar på Asien-börsen har tvingats skjutas upp.

Mest läst i kategorin

När supertyfonen Ragasa drog in över staden med orkanvindar och skyfall valde Zijin Gold International att senarelägga sin planerade notering, som väntades inbringa flera miljarder dollar.

Lamslår Hongkong

Hongkongs börs har blivit direkt påverkad av det extrema ovädret som under onsdagen drog in över staden rapporterar The Wall Street Journal.

Tyfonen Ragasa förde med sig kraftiga vindar, översvämningar och så farliga förhållanden att Hong Kong Observatory utfärdade det högsta varningsläget. Myndigheten varnade uttryckligen för “översvämningar och vindar av orkanstyrka”.

Zijin Gold International, guldenheten i den statligt stödda gruvjätten Zijin Mining Group, tvingades därför pausa sin planerade börsnotering.

Noteringen hade beskrivits som en av årets mest uppmärksammade i regionen, med förväntade kapitalinflöden på mer än tre miljarder amerikanska dollar.

Regler ändrade – men vädret styr fortfarande

Hongkong avskaffade i fjol en gammal regel som innebar att börsen stängdes automatiskt när tyfonsignal nivå 8 eller högre utfärdades.

Ändringen skulle göra finansmarknaden mer robust, men i praktiken kan extrema väderförhållanden fortfarande sätta stopp för börsintroduktioner.

I en inlämnad handling förklarade Zijin Gold att man inte öppnar eller stänger ansökningslistor för en notering om en tropisk cyklonvarning på nivå 8 eller högre gäller under förmiddagen.

Tungt fall på Hongkongbörsen – värsta sedan finanskrisen

Hongkongbörsen stängde ned hela 9,4 procent på tisdagen, den värsta börsdagen sedan finanskrisen 2008.

Företaget betonade också att bokslut i sådana fall skjuts upp till nästa arbetsdag som inte påverkas av kraftiga vädervarningar.

Följden blev att erbjudandet nu stänger den 25 september, en dag senare än planerat, medan handeln förväntas starta den 30 september.

Fler börsnoteringar påverkas

Zijin Gold är inte ensamt om att ha fått ändra sina planer på börsnotering.

Även Shenzhen Hipine Precision Technology, som hade planerat att avsluta sin notering på onsdagen, flyttade fram tidtabellen med en dag.

Samtidigt håller den kinesiska biltillverkaren Chery Automobile, som väntas ta in upp till 1,2 miljarder dollar i sin notering, fast i att handeln i deras aktie ska starta som planerat på torsdagen.

Att vädret spelar en så central roll för finansmarknadens funktion i Hongkong är långt ifrån en nyhet. Men tyfonen Ragasa blir ännu ett exempel på hur även globala miljardaffärer kan stå maktlösa när naturens krafter sveper in över regionen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

