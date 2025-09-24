Supertyfon stoppar börsnotering i miljardklassen

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Regler ändrade – men vädret styr fortfarande

Hongkong avskaffade i fjol en gammal regel som innebar att börsen stängdes automatiskt när tyfonsignal nivå 8 eller högre utfärdades.

Ändringen skulle göra finansmarknaden mer robust, men i praktiken kan extrema väderförhållanden fortfarande sätta stopp för börsintroduktioner.

I en inlämnad handling förklarade Zijin Gold att man inte öppnar eller stänger ansökningslistor för en notering om en tropisk cyklonvarning på nivå 8 eller högre gäller under förmiddagen.

Företaget betonade också att bokslut i sådana fall skjuts upp till nästa arbetsdag som inte påverkas av kraftiga vädervarningar.

Följden blev att erbjudandet nu stänger den 25 september, en dag senare än planerat, medan handeln förväntas starta den 30 september.

Fler börsnoteringar påverkas

Zijin Gold är inte ensamt om att ha fått ändra sina planer på börsnotering.

Även Shenzhen Hipine Precision Technology, som hade planerat att avsluta sin notering på onsdagen, flyttade fram tidtabellen med en dag.

Samtidigt håller den kinesiska biltillverkaren Chery Automobile, som väntas ta in upp till 1,2 miljarder dollar i sin notering, fast i att handeln i deras aktie ska starta som planerat på torsdagen.

Att vädret spelar en så central roll för finansmarknadens funktion i Hongkong är långt ifrån en nyhet. Men tyfonen Ragasa blir ännu ett exempel på hur även globala miljardaffärer kan stå maktlösa när naturens krafter sveper in över regionen.

