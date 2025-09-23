USA och Kina i hårda förhandlingar – kamp om metaller, TikTok och flygjätteaffär

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Adam Smith, delegationsledare och topprankad demokrat i House Armed Services Committee, konstaterade att diskussionerna om Kinas dominans på marknaden för sällsynta jordartsmetaller ännu inte burit frukt, skriver Bloomberg.

Dessa mineraler är avgörande för allt från elbilar till avancerade vapensystem, och Peking har tidigare använt sin starka position som strategiskt verktyg i handelskonflikter.

ANNONS

Trots ett ramavtal från i somras uppger amerikanska och europeiska aktörer fortsatt problem med tillgången.

Tiktok-frågan under förhandling

Delegationen lyfte också frågan om TikToks framtid i USA. Vita huset förhandlar just nu fram en lösning där appens amerikanska verksamhet ska ägas och kontrolleras av ett konsortium med amerikanska företag, bland annat Oracle.

Läs även:

Kinas tysta revolution kan förändra världens energimarknad. Realtid

Smith betonade att säkerhets- och integritetsfrågorna ännu inte är helt avgjorda.