Under ett sällsynt besök av amerikanska lagstiftare i Kina försöker man lösa flera viktiga handelsfrågor. Ännu är man inte ända fram men framsteg görs enligt delegationen.
USA och Kina i hårda förhandlingar – kamp om metaller, TikTok och flygjätteaffär
Adam Smith, delegationsledare och topprankad demokrat i House Armed Services Committee, konstaterade att diskussionerna om Kinas dominans på marknaden för sällsynta jordartsmetaller ännu inte burit frukt, skriver Bloomberg.
Dessa mineraler är avgörande för allt från elbilar till avancerade vapensystem, och Peking har tidigare använt sin starka position som strategiskt verktyg i handelskonflikter.
Trots ett ramavtal från i somras uppger amerikanska och europeiska aktörer fortsatt problem med tillgången.
Tiktok-frågan under förhandling
Delegationen lyfte också frågan om TikToks framtid i USA. Vita huset förhandlar just nu fram en lösning där appens amerikanska verksamhet ska ägas och kontrolleras av ett konsortium med amerikanska företag, bland annat Oracle.
Smith betonade att säkerhets- och integritetsfrågorna ännu inte är helt avgjorda.
Jätteorder för Boeing
En annan central punkt på agendan är en potentiell jätteorder från Boeing, skriver Reuters. Enligt Bloomberg kan affären omfatta upp till 500 flygplan. Det skulle bli en av de största affärerna i bolagets historia.
USA:s ambassadör i Kina, David Perdue, beskrev samtalen som inne i sitt slutskede och kallade avtalet ”mycket viktigt för presidenten”.
Adam Smith framhöll att en affär skulle vara ett viktigt steg för att normalisera handeln, då Boeing inte sålt några större volymer till Kina sedan Trumps första mandatperiod.
Säkerhetsfrågor på agendan i Kina
Samtalen har även berört säkerhetspolitiska frågor. Smith uppmanade Kina att inleda dialog om sin snabbt växande kärnvapenarsenal och betonade vikten av militär kommunikation för att undvika missförstånd.
Delegationen, där även teknikfokuserade kongressledamoten Ro Khanna ingår, har hittills träffat premiärminister Li Qiang och ekonomiansvarige He Lifeng. Fler möten väntar under veckan, samtidigt som förberedelser pågår inför ett möjligt toppmöte mellan Donald Trump och Xi Jinping nästa månad.
