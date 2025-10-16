Den har anklagats för att göra norrmän bekväma. Nu väljer Norge att hämta mer pengar ur oljefonden för att slippa höja skatterna.
Norge täpper till budgethål – med oljepengar
Mest läst i kategorin
Här vill man införa 13 timmars arbetsdag
Trots stora demonstrationer ser Grekland ut att bli första landet i EU med 13 timmars arbetsdagar, vilket främst berör jobb i den privata sektorn. En omröstning kring förslaget sker i det grekiska parlamentet under onsdagen och har mött starkt motstånd från olika fackförbund vilket lett till omfattande demonstrationer i flera städer. Förslaget ser ut att …
Norsk budget: "Detta blir det bråk av"
Tuffa budgetförhandlingar väntar i vårt grannland efter en norsk budget som knappast fick regeringens samarbetspartier att jubla. Norges finansminister Jens Stoltenberg (Ap) presenterade på onsdagen landets budget för 2026. De flesta får sänkt skatt, men det blir dyrare att köra bil. De största vinnarna är de som har barn i förskola och på fritids, enligt …
IMF levererar tungt besked för den ryska ekonomin
Internationella valutafonden, IMF, sänker ytterligare sin tillväxtprognos över den ryska ekonomin för 2025 till 0,6 procent från det tidigare 0,9 procent som uppskattades i juli. Den ryska ekonomin som fortsatt påverkas av hårda sanktioner från väst har tappat rejält under 2025 till skillnad från året innan, då tillväxten låg på 4,3 procent. Bakgrunden till detta …
Därför räknar Kina kallt med att Trump viker sig
Kina satsar på att vinna handelskriget och spelar hårt mot Trump. En orsak är att kineserna räknar med att USA kommer att ge efter. Kina satsar hårt och stort på att vinna handelskriget. Det är tron på att man har möjlighet att göra det som gör att man agerar så hårt mot USA. Den kinesiske …
USA hotar länder som vill minska utsläpp
USA hotar länder och personer som vill att utsläppen från sjöfarten ska minska till noll till år 2050. I vecka avgörs frågan i London. Denna vecka samlas den internationella sjöfartsorganisationen IMO, International Maritime Organization, i London. På dagordningen finns en plan för att minska sjöfartens utsläpp till netto noll och nå målet år 2050. USA, …
Norge planerar att under 2026 göra det största uttaget hittills ur sin oljefond.
Enligt regeringens nya statsbudget uppgår uttaget till 580 miljarder norska kronor, motsvarande omkring 550 miljarder svenska kronor.
Det framgår av den norska regeringens budgetförslag som presenterades på onsdagen.
Nytt rekord även i år
Det planerade uttaget är en ökning från 534 miljarder norska kronor året innan, som då också var rekordhögt, skriver SvD.
Medlen ska bland annat användas för att stötta välfärdssystemet och finansiera prioriterade satsningar inom offentlig sektor. En mindre del väntas gå till bistånd, inklusive fortsatt stöd till Ukraina.
Oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, skapades 1990 för att förvalta överskott från olje- och gasindustrin.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Oljefonden har fått kritik
Fonden är i dag världens största statliga investeringsfond med tillgångar som i år passerat 20 000 miljarder norska kronor.
Avkastningen från fonden utgör en central del av den norska ekonomiska politiken. Det har också gjort att den har granskats kritiskt.
Förutom kritik från miljöorganisationer som menar att fonden försenar den gröna omställningen har den också anklagats av ekonomer för att göra norrmän bekväma.
Håller sig under gränsen
Enligt de så kallade handlingsreglerna får regeringen använda upp till tre procent av fondens värde i statsbudgeten varje år.
Det faktiska uttaget för 2026 motsvarar 2,8 procent, vilket innebär att regeringen håller sig inom den fastställda gränsen men utnyttjar den mer än tidigare år.
“Teoretiskt är det möjligt att använda mer pengar ur oljefonden eftersom man bara tar ut 2,8
procent. Men det bör finnas en marginal”, säger Marius Gonsholt Hov, chefekonom på
Handelsbanken i Norge, till E24.
Riskerar oljeberoende
Norges ekonomisk tillväxten väntas uppgå till drygt två procent nästa år, samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på rekordlåga nivåer kring 2,1 procent.
Det stora budgettillskottet innebär att staten kan undvika kraftiga skattehöjningar eller nedskärningar i offentliga tjänster, men det väcker också frågor om långsiktig hållbarhet.
Vissa bedömare anser att regeringen riskerar att göra sig alltför beroende av oljeintäkterna i ett läge där energimarknaden genomgår en strukturell omställning.
Senaste nytt
Kinas robotar skrämmer väst: "Det mest ödmjukande jag sett"
Västerländska företagsledare återvänder skakade från Kina efter att ha bevittnat landets teknologiska språng framåt med bland annat robotar. Nu slår experter larm om att Europa och USA riskerar att tappa mark för gott. "Det är det mest ödmjukande jag någonsin sett," sa Fords vd Jim Farley efter ett besök i Kina tidigare i år, skriver …
Norge täpper till budgethål – med oljepengar
Den har anklagats för att göra norrmän bekväma. Nu väljer Norge att hämta mer pengar ur oljefonden för att slippa höja skatterna. Norge planerar att under 2026 göra det största uttaget hittills ur sin oljefond. Enligt regeringens nya statsbudget uppgår uttaget till 580 miljarder norska kronor, motsvarande omkring 550 miljarder svenska kronor. Det framgår av …
Matjätten Nestlé skär ned 16 000 jobb
Den schweiziska matjätten Nestlé skär ner på 16 000 jobb globalt de kommande två åren. Det skriver livsmedelsföretaget, som är världens största, i ett pressmeddelande under torsdagen. Matjätten Nestlé, som ligger bakom kända varor som Nespresso och KitKat, har 277 000 anställda världen över. Men nu skär de ner på 16 000 jobb globalt. Det …
Guldrushens baksida – Smugglingen exploderar
Guldsmuggling till Indien har ökat kraftigt inför viktiga höstfestivaler när priset ökar och efterfrågan tilltar. Även i Afrika och Sydamerika får guldboomen negativa konsekvenser. Guldpriser på rekordhöga nivåer och begränsat utbud har fått smugglare att intensifiera sin verksamhet inför de indiska festivalerna Dhanteras och Diwali i oktober, enligt regering och branschkällor som Reuters talat med. …
Expertens svar: Hur kan Sverige ha sämre pension än Singapore?
I en färsk granskning av världens pensionssystem visar det sig att Singapore går om Sverige i rankingen. "De har ordning och reda på sitt pensionssystem", säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer, som ligger bakom den stora granskningen, till Dagens PS. Sverige klättrar på rankingen och ligger nu på sjätteplats i världen …