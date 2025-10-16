Norge täpper till budgethål – med oljepengar

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Oljefonden har fått kritik

Fonden är i dag världens största statliga investeringsfond med tillgångar som i år passerat 20 000 miljarder norska kronor.

Avkastningen från fonden utgör en central del av den norska ekonomiska politiken. Det har också gjort att den har granskats kritiskt.

Förutom kritik från miljöorganisationer som menar att fonden försenar den gröna omställningen har den också anklagats av ekonomer för att göra norrmän bekväma.

Håller sig under gränsen

Enligt de så kallade handlingsreglerna får regeringen använda upp till tre procent av fondens värde i statsbudgeten varje år.

Det faktiska uttaget för 2026 motsvarar 2,8 procent, vilket innebär att regeringen håller sig inom den fastställda gränsen men utnyttjar den mer än tidigare år.

“Teoretiskt är det möjligt att använda mer pengar ur oljefonden eftersom man bara tar ut 2,8

procent. Men det bör finnas en marginal”, säger Marius Gonsholt Hov, chefekonom på

Handelsbanken i Norge, till E24.

Riskerar oljeberoende

Norges ekonomisk tillväxten väntas uppgå till drygt två procent nästa år, samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på rekordlåga nivåer kring 2,1 procent.

Det stora budgettillskottet innebär att staten kan undvika kraftiga skattehöjningar eller nedskärningar i offentliga tjänster, men det väcker också frågor om långsiktig hållbarhet.

Vissa bedömare anser att regeringen riskerar att göra sig alltför beroende av oljeintäkterna i ett läge där energimarknaden genomgår en strukturell omställning.