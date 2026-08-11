"Big short”-profilens dom över AI-bygget – tusen miljarder dollar utan kunder

Krasch av 1987 års modell

Trots att S&P 500 nyligen nått nya rekordnivåer menar Burry att marknaden kan befinna sig nära en större topp och han ser även risk för en krasch av 1987 års modell.

Hans varning kommer vid en tidpunkt då investerarnas optimism är hög.

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S&P 500 steg kraftigt i början av augusti och nådde ett nytt rekord, samtidigt som teknikaktier fortsatte att driva börsen uppåt. För Burry är de stigande kurserna dock inte nödvändigtvis ett tecken på att uppgången är sund.

Tvärtom kan nya rekord locka in ännu mer kapital och därmed göra marknaden mer sårbar, enligt Placera.

Burrys budskap är enkelt – där marknaden börjar ifrågasätta om Big Techs miljardinvesteringar i AI verkligen kommer att ge den avkastning som investerarna räknar med.

Enorma belopp på datacenter

De stora teknikbolagen har de senaste åren satsat enorma belopp på datacenter, avancerade chip och annan AI-infrastruktur. Microsoft, Alphabet, Amazon och Meta hör till de företag som kraftigt har ökat sina kapitalutgifter.

Problemet, enligt Burry, är att kostnaderna kommer omedelbart medan de ekonomiska vinsterna från AI är betydligt mer osäkra.

Företagen kan alltså behöva investera tiotals miljarder dollar innan det står klart hur mycket extra intäkter tekniken faktiskt kommer att skapa, enligt Yahoo Finance.

Intressant för svenska sparare

Burrys varning är särskilt relevant för svenska fondsparare eftersom många globala indexfonder har stor exponering mot amerikanska teknikbolag.

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En svensk sparare kan alltså vara betydligt mer beroende av utvecklingen inom AI och halvledare än vad fondens namn antyder.

Det gäller framför allt om man kombinerar en globalfond med separata teknik-, USA- eller halvledarfonder. Då kan samma bolag och samma tema förekomma flera gånger i portföljen.

Kan slå mot bredare fonder

En nedgång i Nvidia eller halvledarsektorn behöver därför inte bara påverka den som äger Nvidia direkt. Den kan också slå mot bredare fonder genom bolagets stora vikt i marknadsviktade index.

Burrys varning tvingar investerare att ställa en mer grundläggande fråga – hur mycket av dagens börsuppgång bygger på antagandet att AI-investeringarna kommer att fortsätta öka i nästan oförminskad takt?

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